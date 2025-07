Vaddisznó tört be a játszótérre – gyerekek is veszélyben lehetnek

Tolna vármegye több településén is egyre gyakoribb, hogy vadállatok jelennek meg a lakott területeken. A vaddisznó most már játszótéren is randalírozott, egy idős férfit pedig meg is sebesített.

Nemrég Balatonalmádiban támadt meg egy vaddisznó egy helyi lakost a saját háza előtt. A Malomvölgyi utcában történt incidens során a férfi mindkét keze és egyik lába is megsérült, kórházba szállították és megműtötték. Bár azóta már otthon lábadozik, az eset rávilágít arra, hogy a vaddisznók jelenléte a településeken egyre nagyobb problémát jelent. A polgármester elmondása szerint a jogi szabályozások miatt sem az önkormányzat, sem a vadásztársaság, sem a rendőrség nem tud érdemben fellépni a vaddisznók ellen – írja a Teol. Vaddisznókonda foglalta el a szekszárdi játszóteret – a gyerekek is veszélyben lehetnek, miközben a hatóságok tehetetlenek.

Fotó: Unsplash Vaddisznókonda a játszótéren – a szakértők sem találnak megoldást Szekszárdon, a Csalogány utca környékén egy vaddisznókonda foglalta el a játszóteret, miközben rendszeresen megdézsmálják a környék kiskertjeit is. Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Vármegyei Szervezetének titkára szerint ugyan a vaddisznók általában elkerülik az embereket, de ha megijednek, sarokba szorulnak, vagy éppen a malacaikat védik, akkor támadóvá válhatnak. A szakértők szerint a helyzet különösen aggasztó, hiszen a jogszabályi korlátok miatt a vadak eltávolítása nehézkes, és a probléma egyre súlyosbodik.

