Varga Judit nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni – jelentette ki Varga Judit csütörtökön a sajtónak, megjegyezve, hogy „az árulás nem teljesítmény, főleg nem a családunk elárulása” – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter folyamatosan zsarolta és bántalmazta volt feleségét, Varga Juditot (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Az egykori tárcavezető a volt férje, azóta már a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter által készített felvételekre úgy reagált, nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta a hangfelvétellel.

Azóta lapunk is megírta, hogy nagyon sokan, köztük Orbán Viktor is kifejezte együttérzését Varga Judittal, mint írta Facebook-oldalán: Az igazság utat tör magának. Veled vagyunk, Judit!

Amikor a volt igazságügyi minisztert a hangfelvételekről kérdezték, kiemelte, hogy azokról a felvételekről van szó, amelyeket Magyar Péter „a három gyereke anyjáról titokban készített”, majd 14 hónapig zsarolta. Jelezte az újságíróknak, hogy:

Minden ezzel kapcsolatos kérdésre én csak akkor fogok válaszolni önöknek, hogy ha legalább három héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen.

– Úgyhogy nagyon kérem, hogyha van önökben némi emberség, akkor ezt a kérdést fogják feltenni, és ha ezt a kérdést feltették, és meg is válaszolták, hogy milyen ember az ilyen, akkor majd én az összes többi kérdésre fogok válaszolni – mondta a volt igazságügyi miniszter az újságíróknak.

A lap ezt követően felidézi az igazságügyi miniszter és volt férje történetét. Az írásból kiderül, mik is hangzottak el abban a bizonyos Varga Judittal készült interjúban, vajon Magyar Péter csak szimplán bunkó?

