Vasútikatasztrófa-sújtotta területté nyilvánították a fővárost és a Balaton térségét

A vihar által érintett állomásokon, járatokon tartózkodó utasaink továbbutazását az Haváriaközpont és az üzemirányítás szakemberei ezekben a percekben is szervezik. Ma éjfélig valamennyi helyjegyköteles vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető, valamint a Volán járatain a vonatjegyek is érvényesek.