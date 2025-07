Vendéglátós kirohanás robbantotta fel a közösségi médiát

Vendéglátós körökből indult, de az egész országot bejárta az a poszt, amelyben egy szegedi vállalkozó brutálisan nyers őszinteséggel számolt be arról, miért olyan nehéz megfelelő munkatársat találni. A vendéglátós tulajdonos egy konkrét eset apropóján sorolta fel az elmúlt évek rossz tapasztalatait. A posztot rengetegen megosztották – nemcsak vendéglátósok, hanem más ágazatok dolgozói is, akik hasonló nehézségekről számoltak be.

Vendéglátósok szerint egyre nehezebb megbízható munkaerőt találni - Fotó: Unsplash/Kate Townsend

Piás, be van „kábszizva”, büdös, megbízhatatlan, lusta, kétszínű, lop, és oda sz**ik, ahonnan eszik

- olvasható a bejegyzésben, amit a Délmagyar dolgozott fel részletesen.

Vendéglátós tapasztalatok indítottak országos vitát

A poszt nyomán rengetegen reagáltak – támogatók és kritikusok egyaránt. A vita középpontjában nemcsak a munkavállalói felelősség, hanem a munkáltatói elvárások is állnak.

A Balatonnál évek óta komoly gondot okoz a munkaerőhiány, és ez 2025-ben sem lett könnyebb. A szezonális vendéglátóhelyek folyamatosan küzdenek a megfelelő dolgozók megtalálásával. A probléma okairól korábbi cikkünkben számoltunk be.