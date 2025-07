Összebalhézott a násznép egy sárvári esküvőn

2024 márciusában Sárváron nem éppen úgy végződött egy esküvő, ahogy az ifjú pár szerette volna. A násznép tagjai közül öten verekedtek össze – írta meg a Vaol.hu.

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A lakodalmas ház előtt tört ki a balhé. A vádirat szerint az egyik férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, egy másik pedig nyolc napon belül gyógyulót.

De ők sem áldozatok, benne vannak abban a csoportban, amelynek tagjait hamarosan csoportosan elkövetett garázdaság miatt állítják majd bíró elé.

Az ügyészek szerint a „vádlottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen." Sorsukról várhatóan a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

Nők is verekedtek már össze lakodalomban

Két éve is tömegverekedésbe torkollott egy esküvő, igaz, nem hazánkban, hanem az Egyesült Államokban, Rhode Islanden. A rendőröknek ahhoz az étteremhez kellett kimenniük, ahol a lakodalmat tartották. A vendégek csúnyán összevesztek a személyzettel, a vita pedig elfajult. Olyan hevesen ment az adok-kapok, hogy a rendőröknek sem sikerült azonnal megfékezniük az egymást püfölő embereket, akik között nők is voltak. Ráadásul, többen még őket is célba vették.