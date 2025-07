Így tarolta le az országot a pusztító vihar – videó

Letépett tetők, felborult virágládák, áramszünet és jégeső. Az ország több pontján is vihar tombolt, és a meteorológusok szerint ez még nem is a vége.

Pusztító vihar (képkivágás) Forrás Facebook/Időkép

Rettentő vihar tombol a Balaton-parton

Orkán erejű széllel érkezett meg a vihar Balatonfüredre, ahol a HungaroMet mérőhálózata 130 km/órás széllökést rögzített – közölte az Időkép.hu alapján a Világgazdaság.

Orkán erejű szél érkezett meg Balatonfüredre a markáns hidegfront élén haladó zivatarrendszer nyomában – közölte az Időkép.hu, amely felvételt is készített a viharról. A HungaroMet hálózata szerint a városban 130 km/órás széllökést regisztráltak.

A hidegfront jelentősen lehűtötte a levegőt: nyugaton már 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A gyorsan mozgó zivatarlánc viharos kifutószéllel érkezett meg Pécsre és a Balaton térségébe.

Fonyódon 100, Alsóörsön 103 km/órás szelet mértek. Pécsett 90 km/óra fölé gyorsuló széllökések kisebb porvihart okoztak a front érkezésekor.

A szakemberek szerint további viharokra is számítani lehet, főként a front keleti oldalán.

A rendkívül erős szél több helyen súlyosan megrongálta az infrastruktúrát a Balaton környékén. A vihar következtében leszakadt felsővezetékek és a sínekre dőlt fák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.

Szélvihar és jég tombolt Pest vármegyében

A HungaroMet másodfokú riasztást adott ki. Több olvasói fotó is megerősítette: a vihar fákat döntött ki, és komoly anyagi károkat okozott több településen.

Elesett a reptér is

A heves esőzések miatt lezárták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. A futópályákra törmelék került, a 2A Terminál induló csarnoka beázott, majd az épületrészt kiürítették. Személyi sérülés szerencsére még nem történt.

A vihar első jelei Szentlőrinc környékéről érkeztek, majd rövid idő alatt Pécset is elérte az ítéletidő. A városban erős széllökések, özönvízszerű eső és jégeső okozott gondokat, még a belvárosban is. Pécsen egy kidőlt fa félpályás útlezárást okozott, egy másik utcában térdig ért a víz. Bár már hullott jég, a meteorológusok szerint a legnagyobb viharzóna még csak ezután jön – számolt be a BAMA, ami több videót is megosztott a brutális égszakadásról.