Újra lecsapott a vihar, káosz Debrecenben és Nyíregyházán

A meteorológiai szolgálat több vármegyére is piros riasztást adott ki a rendkívüli időjárás miatt. A vihar Debrecenben és Nyíregyházán is jelentős fennakadásokat és károkat okozott.

A vihar megakadályozta a zavartalan közlekedést - Forrás: Haon

Vihar bénította meg Debrecen közlekedését

Kedden kora délután Debrecenben hirtelen zúdult le nagy mennyiségű eső, amit viharos erejű széllökések kísértek. A város több pontján állt a víz, és számos helyen nem működtek a közlekedési lámpák.

A helyi közlekedési társaság, a DKV arról számolt be, hogy 14 órától teljesen szünetelt a közösségi közlekedés, beleértve az autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratokat is. A vihar utáni forgalom újraindítását követően jelentős késések alakultak ki, a villamosok csak részben közlekedtek.

Több autó megrongálódott, házak teteje sérült, és kidőlt fák, lehasadt ágak is akadályozták a forgalmat. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem folyamatosan dolgozik a károk felszámolásán.

Nyíregyházán is tombol a vihar – piros riasztás és több száz bejelentés

A zivatar özönvízszerű esővel és erős széllel csapott le, helyenként jégeső is előfordult. A hétfői vihar következményeit is még felszámolják: két nap alatt összesen 642 lakossági bejelentést kaptak, és még 249 helyszínen aktívan dolgoztak a mentésen, amikor az újabb vihar betört a térségbe. Balkányban is leszakadt az ég.

A vihar Nyíregyházát sem hagyta érintetlenül - Forrás: SZON/H. Csaba / Nyíregyen Hallottam

A HungaroMet Zrt. piros riasztást adott ki több keleti vármegyére, köztük Szabolcs-Szatmár-Beregre is, ahol a nap folyamán 100 km/h-s szél, nagy méretű jég és lokális felhőszakadás kialakulásának veszélye áll fenn. A tűzoltók továbbra is fokozott készenlétben dolgoznak, miközben újabb bejelentések érkeznek.

