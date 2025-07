Szombaton dühöngő vihar csaphat le – mutatjuk mit tegyen, mielőtt jön a vihar!

A HungaroMet figyelmeztetése szerint szombaton jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett intenzív zivatarok kialakulására lehet számítani. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele lehet az érintett, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti. A délutáni, késő délutáni óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek az ország nagy részén, kisebb eséllyel északnyugaton. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, akár >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok a késő esti, éjszakai órákban is kitarthatnak.

Heves vihar közelít szombaton – a katasztrófavédelem figyelmeztetést adott ki.

Fotó: Unsplash

Mire kell figyelni a vihar előtt és alatt?

A vihar legelőször a Dunántúl nyugati és északnyugati részét érinti, majd fokozatosan terjed tovább. A katasztrófavédelem kiemelte: mindenki figyelje a riasztásokat, és tegyen meg minden szükséges biztonsági intézkedést.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság figyelmeztetett:

A szél felkaphat kerti bútorokat, cserepes növényeket, sátrakat – ezeket érdemes zárt helyre vinni.

Az áramtalanítás életet és értéket menthet, ha a víz elérhet bizonyos helyiségeket.

Autóval és gyalogosan is veszélyes a felgyülemlett vízen áthaladni, a villámárvizek komoly fenyegetést jelentenek.

Parkoljunk fáktól és reklámtábláktól távol, a viharban inkább álljunk meg biztonságos helyen, és lassítsunk, ha nincs lehetőség félreállni.

Villámláskor ne fák alatt keressünk menedéket, inkább egy közeli épületbe menjünk, otthon pedig húzzuk ki az elektromos eszközöket a konnektorból.

A katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásában folyamatosan frissülnek a riasztások és az esetleges tűzoltói beavatkozásokról szóló információk. Ha valaki bajba jutott embert vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.