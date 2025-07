Brutális károkat okozott a tegnapi vihar – itt vannak a Katasztrófavédelem hivatalos adatai

A munkálatokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, a fővárosban és három vármegyében operatív törzs koordinálja – fűzték hozzá.

Kitértek arra is, hogy az országon átvonuló vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamosenergia-ellátásban. A szolgáltatók tájékoztatása alapján folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. A kiesés egyes helyeken a víziközmű-szolgáltatást is érinti, több településen dolgoznak – írták. Közölték azt is, hogy az előrejelzések szerint kedden napközben ismét több hullámban várhatóak zivatarok, amelyeket a nyugati országrészben felhőszakadás kísérhet.

Másutt inkább viharos széllökés, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék és akár jégeső társulhat a zivatarokhoz.

A nap folyamán – az időjárási helyzet függvényében – a HungaroMet a keleti, délkeleti határvidékre piros jelzést is kiadhat a heves zivatarok és a 110 kilométer per óra feletti szélrohamok miatt – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Közel 350 ezer háztartás maradt áram nélkül a hétfői szélsőséges időjárás miatt. A hétfőn Magyarországon átvonult, rendkívül erős vihar az elmúlt 30 év legnagyobb kárát okozta az áramhálózaton. Erről ebben a cikkünkben írunk részletesen.