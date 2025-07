Megint jön a vihar, két vármegyére már vörös riasztást adtak ki

A hétfői viharos időjárás miatt még ma is sok helyen a károk felszámolása zajlik. Megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók, s a katasztrófavédelem kedd délig összesen 3042 káreseményt számolt fel, ám munka van még bőven.

Vihar után a szegedi Etelka sor

Fotó: Délmagyar/Török János / Délmagyar/Török János

Az Origo is megírta, hogy akár a tegnapinál is erősebb vihar csaphat le Magyarországra.

A HungaroMet kedd délután harmadfokú (piros) meteorológiai riasztás adott ki két vármegye területére.

Kedd éjfélig vörös riasztás van érvényben Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna vármegyék területére pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az előrejelzés szerint a zivatarrendszer tovább halad északkeleti irányba, jellemzően intenzív csapadék, viharos széllökés és kisebb méretű jég kíséretében. A késő délelőtti óráktól dél, délnyugat felől akár több hullámban is intenzív zivatarok képződhetnek, illetve érhetik el az országot viharos, óránként 60-90 kilométeres széllökések, jégeső és felhőszakadás kíséretében. Kiemelten a déli óráktól főként az ország déli részein és a Tiszántúlon a heves zivatarok valószínűsége is megnő. A cellák összeszerveződéséhez is kedvezőek a feltételek, kiemelten az Alföldön, így ott egy zivatarrendszer kialakulását sem lehet kizárni nagyobb területet érintő károkozó széllökések kíséretében. Az átvonuló hidegfront hatására északnyugaton a szelet a délutáni óráktól viharos lökések is kísérhetik.

Estére levonul a vihar

Jó hír azonban, hogy az esti órákra az ország jelentős részén a zivatartevékenység fokozatosan megszűnik, de az északi, északkeleti tájainkon az éjszakai órákban is előfordulhatnak villámtevékenységgel kísért záporok.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője javasolta, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyeket a víz elérhet. A szóvivő azt is tanácsolja, ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, álljunk meg valahol, ha pedig erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk. Azt kérte továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.