Még bőven tart a viharkárok felszámolása az országban

Az elmúlt napok viharkáraival kapcsolatosan országosan 11 665 bejelentés érkezett, melyek közül 7908 esetet már kezeltek a tűzoltók.

Viharkárokat számolnak fel a tűzoltók Székesfehérváron

Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

Jelenleg mintegy 500 helyszínen még szükség lehet tűzoltói beavatkozásra, elsősorban a leginkább érintett Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyékben, ahol a károk felszámolása továbbra is folyamatban van.

A kárelhárításban 323 hivatásos tűzoltó és 84 technikai eszköz vesz részt, továbbá önkormányzati és önkéntes tűzoltók, valamint mentőszervezetek is támogatják a munkát. Az ország keleti részébe más megyékből is érkezett erősítés, Hajdú-Biharban pedig a frissen esküt tett újonc tűzoltók is bekapcsolódtak a munkálatokban – írja az MTI.

A viharkárok felszámolása közben hét hivatásos tűzoltó sérült meg, ketten súlyos, öten pedig könnyű sérülést szenvedtek. Az egyik súlyos sérült további kezeléséhez irányított véradásra van szükség. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden lehetséges módon támogatja a sérültek gyógyulását.

