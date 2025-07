Brutális villámárvizek keserítik meg az életet országszerte, az özönvízszerű esőzések ellehetetlenítik a közlekedést és a mindennapokat. Az elmúlt napokban több videó is készült a hazai településeket sújtó heves viharokról, amelyekben jól látható, hogyan alakulnak ki percek alatt villámárvizek a városok utcáin – írja a Magyar Nemzet.

Villámárvizek bénítják meg Magyarországot, megdöbbentő videón a pusztítás

A HungaroMet előrejelzése szerint estig többfelé várhatók zivatarok, amelyekhez felhőszakadás, jégeső és átmeneti viharos széllökés is társulhat. Bár hivatalosan nem adtak ki figyelmeztetést villámárvizek miatt, az egyik olvasói felvételen jól látszik, hogy például Nagykovácsiban már most is komoly gondot okoz a hirtelen kialakuló áradás. A videó tanúsága szerint a víz percek alatt hömpölygő árként lepte el az utcákat, és teljesen megbénította a település életét.

Az ilyen villámárvizek különösen veszélyesek, mert előzetes figyelmeztetés nélkül csapnak le, és gyakran perceken belül jelentős anyagi károkat, közlekedési fennakadásokat és balesetveszélyes helyzeteket idéznek elő.

Jákóban így védekeznek a villámárvíz ellen: