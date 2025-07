Vitézy Dávidnak szemmel láthatóan Puzsér kávézója a legfontosabb

Fővárosi szintű konfliktussá dagadt a Tűzoltó utca lezárása Ferencvárosban, ahol a helyiek életét hónapok óta megkeserítik a parkolóhelyek megszüntetése, a mentők kerülőútjai és az éjszakai hangoskodás. A lakók legújabb aggodalma, hogy már a közeli élelmiszerbolt bezárása is szóba került.

A lezárásról és az új sétálóutcáról tartott rendezvényre a lakók meghívót ugyan kaptak, de érdemi válaszokra esélyük sem volt. Fotó: Facebook

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a lezárásról és az új sétálóutcáról tartott rendezvényre a lakók meghívót ugyan kaptak, de érdemi válaszokra esélyük sem volt. Mikrofont alig kaptak, a városvezetők gyorsan továbbhaladtak, a kellemetlen kérdéseket elkerülve.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője szerint egyenes válasz senkitől nem érkezett.

A rendezvényen Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arról beszélt, hogy a szomszédos élelmiszerdiszkont helyére más funkciót kellene találni. Ez felháborította a környék lakóit, akik szerint a bolt kiszolgálja a helyieket, gyalogosan is elérhető, és nélkülözhetetlen a mindennapi élethez.

„Ez már átlép egy vörös vonalat”

– fogalmazott Gyurákovics Andrea. Mentő, tűzoltó, taxi, kukásautó is nehezen fér hozzá az utcához, parkolóhelyek tűntek el, most pedig még az alapvető ellátást biztosító üzletet is megszüntetnék.

A helyiek attól tartanak, hogy a vendéglátóhelyek érdekei, és a kocsmalobbi diktál, miközben a lakosság sorsa senkit nem érdekel. A rendezvényen részt vevő Erzsébetvárosból érkezett lakók is figyelmeztettek: náluk ugyanez zajlott le, és élhetetlenné vált a környék.

Gyurákovics szerint tudatos lakosságcsere zajlik, a rövid távú lakáskiadással foglalkozó befektetők kedvéért. A politikus úgy látja, hogy Vitézyék elképzelései nem a zöldítésről, hanem a kocsmabizniszről szólnak, amelyet a lakók ellenében erőltetnek rá a fővárosiakra.