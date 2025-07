Kis odafigyeléssel visszaszoríthatjuk a vízpazarlást

Nem is vitás, a kánikula ellen a legészszerűbb megoldás, ha minél többször felfrissítjük magunkat, legfőképpen vízzel vagy vízben.

Alacsony a vízállás a Sebes-Körös folyón Körösszakál közelében

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

Persze a gyors tusolás jót tud tenni, de azért nem árt figyelni arra, hogy ne használjunk túl sok vizet.

Az utóbbi napokban tapasztalt nagy hőség miatt eszméletlen módon megnőtt a vízfogyasztás, ami egyes szolgáltatóknál már megközelíti a teljesítőképesség határát.

A KAVÍZ a napokban figyelmeztette felhasználóit, hogy Kaposvár egyes területein víznyomáscsökkenésre kell számítani, a megnövekedett igényeket már nem tudja a rendszer megfelelően kiszolgálni – számolt be róla a sonline.hu. Hosszú távú megoldást egy újabb hálózatfejlesztés jelenthet, de lakossági szinten is lehet lépéseket tenni a vízhasználat visszaszorítására.

Tudatos vízhasználat

A tudatos vízhasználat már kisebb odafigyeléssel is jelentős megtakarítást eredményezhet. Az öntözés optimalizálása, a fürdés és mosogatás során alkalmazott takarékos szokások, valamint az esővíz hasznosítása nemcsak a vízszámlánkon látszik meg, hanem hozzájárul bolygónk természeti erőforrásainak megóvásához is. A kádban való fürdés helyett célszerű rövidebb zuhanyzást választani, és lehetőség szerint víztakarékos zuhanyfejet használni, ami jelentősen csökkenti a felhasznált mennyiséget. A fogmosás, borotválkozás vagy szappanozás alatt mindig zárjuk el a csapot – ez napi szinten több tíz liter vizet is megtakaríthat.

Mosogatásnál ne folyó víz alatt öblítsük az edényeket, hanem mosogatótálcában vagy edényben történjen az előáztatás és öblítés. A mosogatógépet pedig akkor indítsuk el, ha teljesen megtelt, és lehetőség szerint víztakarékos programot válasszunk.