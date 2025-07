Tengerpart fillérekért? Mutatjuk, hogyan juthat el vonattal a legolcsóbban!

Sokan nem is gondolnák, de a klasszikus repülős nyaralások mellett már egyre több magyar utazó választja a vonatot, ha tengerpartra indulna. A legkézenfekvőbb opció Split, amely éjszakai járattal Budapestről indul, és reggel már a horvát városban ébredhetünk. A jegyek ára 47 eurótól indul, ez nagyjából 17-18 ezer forint. Aki Debrecenből utazik, annak csak egy rövid vonatozás Budapestig, és máris kezdetét veheti az éjszakai kaland. El sem hinné, milyen helyekre juthat el vonattal a tengerpartra.

Cinque Terre, Split vagy Róma – mind elérhető vonattal a tengerpartra Debrecenből

Fotó: Unsplash

Vonattal a tengerpartra: Split, Cinque Terre és még sok más célpont elérhető

A merészebbeknek pedig ott az olasz Cinque Terre régió, ahová Bécsen keresztül vezet az út – írja a Haon. Debrecenből közvetlen járat is indul az osztrák fővárosba, ahonnan az OBB Nightjet visz tovább La Speziáig – és onnan egy lépés Manarola, Vernazza vagy Riomaggiore. A jegyárak itt is barátságosak: 70 eurótól (28 ezer forint) már indulnak az árak, és az útvonal természeti látványosságokban is bővelkedik.

Akinek nincs kedve a tengerhez, Milánó vagy Verona is jó opció lehet – ezek is megállók az úton.