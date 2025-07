Halott kisfia mellett pizzázott a gyerekgyilkos

Bosszúból végezhetett 2 éves kisfiával egy Somogy vármegyei férfi ősszel. Brutális részletek derültek ki a zákányi gyerekgyilkos tettéről - írta meg a Sonline.hu.

Ebben a házban ölte meg 2 éves kisfiát a zákányi gyerekgyilkos

Fotó: MW/Sonline.hu

2022 júliusában gyerek született egy 37 éves, zákányi férfi és élettársa kapcsolatából. A férfi már a nő terhessége alatt is rendszeresen lerészegedett és ilyenkor mindig szidta a nőt, sőt veszekedett is vele. Többször megígérte, hogy meg fog változni, de mivel a nő úgy látta, hogy ez nem történt meg, tavaly nyáron fogta a gyereket és elköltözött a zákányi házból. A kisfiú szülei szóban megegyeztek abban, hogyan láthatja a férfi a gyerekét, de ő ezzel mit sem törődve többször is úgy vitte vissza a házába a kisfiát, hogy megszegte a megegyezést.

A kisfiú édesanyja ősszel pert indított a szülői felügyeletért, de a hivatalos döntésig nem tiltotta el a gyerekétől a férfit.

Mint kiderült, a gyerek apja ettől éktelen dühbe gurult. Bosszút forralt. Eltervezte, hogy megöli a kisfiát amiatt, mert az anyja elhagyta és még be is perelte őt.

Mindenkinek üzent a zákányi gyerekgyilkos

A tragédia napja előtt a férfi több élő videót is megosztott a saját közösségi oldalán, ahol lőszerek voltak nála, egy nappal a támadás előtt pedig ezt írta:

A mai nap sorsdöntő lesz, mind az üzleti tevékenységemben, de főleg a családban. Minden kedves barátomtól, ügyfelemtől elnézést kérek. Feleségemtől, Anikótól, fiamtól Kristóftól meg legfőképpen! Rendeződni fog ez a mai nap..."

Másnap, október 14-én, hétfőn nála volt a 2 éves gyerek.

Délután elaltatta, aztán egy disznóölő pisztollyal közvetlenül fejbe lőtte alvó kisfiát, aki azonnal meghalt.

A kegyetlen gyerekgyilkosság után magával is végezni akart, csak előbb még megevett egy pizzát. A gyilkos eszközzel magát is megsebezte, de ő nem halt meg.

A Somogy Vármegyei Főügyészség aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat a zákányi férfi ellen, életfogytig tartó fegyházbüntetést kértek rá.

