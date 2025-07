Durva zaklatás: gyilkossággal, veréssel is fenyegette exe a fiatal nőt

Zaklatás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy 24 éves férfi ellen, aki nem tudta elfogadni a szakítást, és hónapokon át üldözte volt párját, akit erőszakkal és gyilkossággal is személyesen fenyegetett – írja a bama.hu.

A férfi hónapokon át zaklatás formájában üldözte volt párját

Fotó: Török János

Telefonon hívogatta, üzenetekkel árasztotta el, majd miután a nő letiltotta, személyesen kezdte el zaklatni. A 24 éves vádlott a volt párja munkahelyén is többször megjelent, gyilkossággal, veréssel is fenyegette, sőt a háza előtt is rendszeresen feltűnt.

Zaklatás miatt áll bíróság elé a volt barát

A nő kérésére a bíróság távoltartást rendelt el. A vádlott ellen kétrendbeli zaklatás vétsége miatt emeltek vádat, az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. A durva zaklatási ügy döbbenetes részleteiért kattintson a linkre.

Egy Facebook-poszt szerint egy férfi fiatal édesanyákat szemel ki magának Makón: az utcán követi, fotózza és videózza őket a telefonjával.