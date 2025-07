Zaklatta, betört hozzá, lopott tőle, így állt bosszút az exén egy agresszív nő

A Tatabányai Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki volt élettársán akart bosszút állni. Zaklatta, de több százezer forintos kárt is okozott a férfinak - írja a Kemma.hu.

Volt élettársát zaklatta, többször is betört a házához (illusztráció)

Fotó: MN

A nő és a férfi 2006-tól 2022-ig, 16 évig élt élettársi kapcsolatban. A nő inni és féltékenykedni kezdett, ami miatt megromlott köztük a kapcsolat. 2022 karácsonya után, december 29-én a nő elköltözött közös otthonukból, de nem nyugododott bele a történtekbe.

Zaklatta, ajtókat rúgott be, és lopott is

Még a kapcsolat hivatalos lezárása előtt, elment ahhoz a műhelyhez, amit a férfi használt, amikor sem az exe, sem a gyerekük nem volt ott. Dühében többször belerúgott az épület bejárati ajtajába és be is törte. Egy olyan épületről van szó, amihez neki nem volt semmi köze, be sem léphetett volna oda.

2023. július 11-én megjelent a férfi házánál, amiben korábban ő is lakott. Ezúttal autóval érkezett. Nekiment az automata kapunak, behajtott az udvarra és meg sem állt a melléképületig, aminek az ajtajában is kárt tett. Az esetről készült videót az alábbi linkre kattintva láthatja. A kapuban 340 ezer, az ajtóban pedig 95 ezer forintos kár keletkezett.

A nő azt mondta a nyomozóknak, ez egy üzenet volt az élettársának arról, hogy ő bármire képes.

És valóban, ezután nem állt le. Betört a férfi házába, amikor nem volt otthon és különböző tárgyakat vitt el onnan:

köztük egy számítógép egerét, nyomkövetőt, tabletet és egy üveg bort is.

A nő ellen a Tatabányai Járási Ügyészség rongálás és lopás miatt emelt vádat. A károkat egyik esetben sem térítette meg.

Az elmérgesedett kapcsolatok lezárása nem mindig békés. Egy másik esetnél a férfi állt bosszút és nem is akárhogy.