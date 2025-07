Nem hiszi el milyen boltba tért be Zendaya Budapesten

A világsztár továbbra is élvezi budapesti tartózkodását: a forgatások mellett szuvenírvásárlásra is jutott ideje. Zendaya néhány kedves apróságot vitt magával a fővárosból, ezzel egy kis magyar design is elkíséri következő útjára.

Ahogyan korábban már kiderült, Zendaya Budapesten forgat, és szabadidejében több fővárosi éttermet is kipróbált. Most azonban nemcsak a gasztronómiai élményekkel gazdagodott, hanem néhány magyar emléktárggyal is: egy ajándékboltban vásárolt szuveníreket – írja a Bors. Zendaya Budapesten nemcsak forgat, hanem szuvenírt is vásárolt – a magyar design is elkíséri következő útjára.

Fotó: Etienne Laurent / AFP Zendaya budapesti shoppingja Az üzlet vezetője, Erika osztotta meg a történetet az Instagramon: Pont bent voltam, amikor Zendaya betért, és nagyjából 20 percet stresszeltem, hogy merjek-e fotót kérni. Végül mertem – és milyen jól tettem! Zendaya csodálatosan kedves volt. Sőt, vásárolt is néhány apróságot, így egy kis magyar design is utazik majd vele tovább! A bejegyzés megtekintése az Instagramon Paloma Artspace (@palomaartspace) által megosztott bejegyzés A színésznő jelenléte továbbra is izgalomban tartja a rajongókat Budapesten, hiszen nem mindennap találkozhatunk ilyen közvetlenül Hollywood egyik legfényesebb csillagával.

