Valami készül odafent – kiadták a veszélyjelzést

Kedd estig még több hullámban számíthatunk zivatarokra, főként a Dunától keletre. Ezeket viharos széllökések (60–80 km/h), akár 2 centis jégeső és rövid idő alatt lehulló, jelentős mennyiségű csapadék (15–30 mm) is kísérheti. A leghevesebb zivatarok még ennél is durvábbak lehetnek: a széllökések elérhetik a 90 km/h-t, a jégeső 3 centis darabokban hullhat, és akár 50 milliméter eső is lezúdulhat – írja a Met.hu időjárás jelentése.

Zivatarok vonulnak át Magyarország felett – a viharok helyenként jégesőt és felhőszakadást is hozhatnak.

Fotó: Unsplash

Zivatarok csapnak le, és ez csak a kezdet

Késő estére valamelyest megnyugszik az idő, de hajnalban délnyugat felől újabb zivatarok érik el hazánkat, amelyek fokozatosan északkelet felé terjednek. Szél, felhőszakadás és hirtelen lehulló eső kísérheti őket.

Szerdán napközben sem lesz béke: újabb viharhullámok érkeznek, különösen délután a Dunától keletre lehet számítani heves időjárásra. Estére már csak az északkeleti régiókban villámlik majd.

A mai napon még marad a hőség: az Alföldön 25 fok fölötti középhőmérséklet várható, délkeleten akár 27 fok is lehet. Holnap viszont egy fokkal kellemesebb lesz a helyzet: az ország egész területén 25 fok alá süllyed az átlaghőmérséklet.