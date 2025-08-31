A két szexi sztárapuka élete holnap gyökeresen megváltozik

Több szempontból is különleges lesz az évnyitó az énekes, Pál Dénes számára, hiszen a nagyobbik lánya, Panni nemcsak az iskolát kezdi el, hanem egy kisebb szerepet is kap az ünnepségen, ami még inkább fokozza az izgalmat az iskolakezdés előtt −írja a Bors.

Csuti, az egyik sztárapuka lehet, hogy jobban várja az iskolát, mint a gyereke

Külön öröm és izgalom, hogy az évnyitón verset szaval majd, amit pillanatok alatt megtanult, így biztos vagyok benne, hogy ezt a kihívást is nagyon ügyesen veszi majd” – mondta az iskolakezdésről a büszke apuka, Pál Dénes a hot! magazinnak.

Eleinte bizonytalanul tekintett az iskolakezdésre Kardos Eszter színésznő fia, Erik, hiszen nagy változás várt rá. A nyár végére azonban a félelmet felváltotta az izgatott várakozás, és már alig várja, hogy belevágjon az új kalandba.

Már júniusban elindultunk táskát nézni, aztán vettünk egy mesekönyvet is, ami arról szól, hogy mi vár egy kisfiúra a suliban. Ezt sokszor olvastuk együtt, és láttam rajta, hogy megnyugtatja. Amikor nemrég megvettük az igazi iskolatáskát és a füzeteket, teljesen más lett: izgatott, nagyfiús, mintha kicsit felnőtt volna a nyár alatt” – mondta a hot!-nak az édesanya.

Különleges izgalmat jelent az iskolakezdés Szabó András Csuti számára, hiszen alig várja, hogy leülhessen a fia, Medox mellé tanulni. Úgy érzi, ez nemcsak új feladat lesz számukra, hanem igazi közös élmény, ami még szorosabbra fűzi majd kettejük kapcsolatát.

Már most próbáltam felkészíteni alapvető dolgokra: betűkre, szavak alkotására, a számolás logikájára. Büszkén mondhatom, hogy tízig fejben ad össze és von ki, szinte hibátlanul. Persze rengeteg féltés is van bennem, hogy milyen közegbe kerül majd, lesznek-e nehezebb helyzetek, de igyekszem optimistán látni ezt. Az iskolatáskát már két éve megvettem neki, tehát én talán még izgatottabb vagyok, mint ő” – nevetett Csuti.