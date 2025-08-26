Hírlevél

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

Harc az adathalászok ellen

Az online térben egyre gyakrabban próbálnak csalók és adathalászok hozzáférni az internetezők adataihoz és pénzéhez. A Covid-járvány alatt ugrásszerűen megnőtt az online vásárlások és digitális ügyintézés száma, ami az adathalász bűnözők számára új lehetőségeket teremtett. A rendőrség 2023 októberétől működteti a Kiber 300 nyomozói hálót, amely speciálisan képzett szakemberekkel próbálja felderíteni az egyre szervezettebb kibercsalásokat. A Jard podcast legújabb adásában a témáról Kisléghi-Nagy Rudolf vendégével, Timoska Kinga rendőr főhadnaggyal beszélgetett.
Az online tér biztonsági kockázata napról napra nő, és szinte minden internetfelhasználó számíthat arra, hogy célponttá válhat – hívta fel a figyelmet Timoska Kinga rendőrfőhadnagy a Jard Podcastban. A Covid időszakban ugrásszerűen megnőtt az online csalások és adathalász bűncselekmények száma, mivel sokan váltottak hirtelen digitális ügyintézésre, online vásárlásra.

A Jard podcast legújabb adásában a témáról  Kisléghi-Nagy Rudolf vendégével, Timoska Kinga rendőr főhadnaggyal beszélgetett az adathalászatról

A rendőrség 2023 októberétől létrehozta a Kiber 300 nyomozói hálót, amely speciális képzésen átesett szakemberekkel koordinálja az országos kiberbűnözés elleni nyomozásokat. A bűnözők között vannak magányos csalók és hierarchikus bűnszervezetek is, gyakran call centereken keresztül végzik a telefonos és online csalásokat.

A módszerek pszichológiai trükkökre épülnek: romantikus ígéretek, hamis befektetések, vagy a bankok és hatóságok nevében történő sürgető telefonhívások. 

Elég egy meggondolatlan kattintás, és az adataink a bűnözők kezébe kerülhetnek

 – figyelmeztetett Timoska Kinga.

Az adathalászok leggyakoribb eszközei az e-mailek, hamis online piacterek, valamint a telefonos próbálkozások

A szakértő tanácsa: mindig ellenőrizzük a feladó címét, legyünk óvatosak a linkekkel és érzékeny adatokkal, és gyanú esetén vegyük fel a kapcsolatot a bankkal vagy a hatóságokkal, mielőtt bármilyen tranzakciót indítanánk.

Nézze meg a Jard podcast teljes adását:

 

