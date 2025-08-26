Harc az adathalászok ellen

Az online tér biztonsági kockázata napról napra nő, és szinte minden internetfelhasználó számíthat arra, hogy célponttá válhat – hívta fel a figyelmet Timoska Kinga rendőrfőhadnagy a Jard Podcastban. A Covid időszakban ugrásszerűen megnőtt az online csalások és adathalász bűncselekmények száma, mivel sokan váltottak hirtelen digitális ügyintézésre, online vásárlásra.

A Jard podcast legújabb adásában a témáról Kisléghi-Nagy Rudolf vendégével, Timoska Kinga rendőr főhadnaggyal beszélgetett az adathalászatról

A rendőrség 2023 októberétől létrehozta a Kiber 300 nyomozói hálót, amely speciális képzésen átesett szakemberekkel koordinálja az országos kiberbűnözés elleni nyomozásokat. A bűnözők között vannak magányos csalók és hierarchikus bűnszervezetek is, gyakran call centereken keresztül végzik a telefonos és online csalásokat.

A módszerek pszichológiai trükkökre épülnek: romantikus ígéretek, hamis befektetések, vagy a bankok és hatóságok nevében történő sürgető telefonhívások.

Elég egy meggondolatlan kattintás, és az adataink a bűnözők kezébe kerülhetnek

– figyelmeztetett Timoska Kinga.

Az adathalászok leggyakoribb eszközei az e-mailek, hamis online piacterek, valamint a telefonos próbálkozások

A szakértő tanácsa: mindig ellenőrizzük a feladó címét, legyünk óvatosak a linkekkel és érzékeny adatokkal, és gyanú esetén vegyük fel a kapcsolatot a bankkal vagy a hatóságokkal, mielőtt bármilyen tranzakciót indítanánk.

Nézze meg a Jard podcast teljes adását: