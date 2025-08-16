Hírlevél

búza

Mondják, összenő, ami összetartozik – vagy inkább összesül?

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rákóczifalván tartották idén a búzaösszeöntő ünnepet, ahol a jászkunsági gazdák példátlan összefogásának eredménye került középpontba. A legtöbb adomány ezúttal is a vármegyei gazdálkodóktól érkezett, akik ezzel ismét bizonyították: számíthat rájuk a közösség.
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében Rákóczifalva adott otthont a búzaösszeöntő ünnepségnek. A jászkunsági gazdák idén is kiemelkedő mennyiségű adomány formájában támogatták a kezdeményezést, összesen 166 ezer kilogramm búzát ajánlva fel rászorulóknak – tájékoztat a Szoljon. 

166 ezer kiló búza adomány érkezett a Magyarok Kenyere programba
Fotó: Unsplash

A rendezvényen elhangzott: bár az idei év sok kihívást tartogatott a mezőgazdaság számára, a gazdák munkája és nagylelkűsége így is biztosította, hogy az adomány révén minden rászoruló asztalára jusson kenyér. Az eseményt egyházi áldás kísérte, majd jelképesen összeöntötték a felajánlott búzát, amelyből a jászberényi Szatmári Malomban őrölnek lisztet, s ebből készül a magyarok kenyere. 

A programban közreműködők és felajánlók oklevelet kaptak, a jelenlévő vezetők pedig hangsúlyozták: 

az adomány nemcsak a mindennapi kenyeret jelenti, hanem az összetartozás, a közösség és a segítő szándék szimbóluma is. 

Az ünnep végén szimbolikus gesztusként Rákóczifalva átadta a „szervező stafétát” Besenyszögnek, ahol jövőre rendezik meg a vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet. 

 

