Mondják, összenő, ami összetartozik – vagy inkább összesül?

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében Rákóczifalva adott otthont a búzaösszeöntő ünnepségnek. A jászkunsági gazdák idén is kiemelkedő mennyiségű adomány formájában támogatták a kezdeményezést, összesen 166 ezer kilogramm búzát ajánlva fel rászorulóknak – tájékoztat a Szoljon.

166 ezer kiló búza adomány érkezett a Magyarok Kenyere programba

Fotó: Unsplash

A rendezvényen elhangzott: bár az idei év sok kihívást tartogatott a mezőgazdaság számára, a gazdák munkája és nagylelkűsége így is biztosította, hogy az adomány révén minden rászoruló asztalára jusson kenyér. Az eseményt egyházi áldás kísérte, majd jelképesen összeöntötték a felajánlott búzát, amelyből a jászberényi Szatmári Malomban őrölnek lisztet, s ebből készül a magyarok kenyere.

A programban közreműködők és felajánlók oklevelet kaptak, a jelenlévő vezetők pedig hangsúlyozták:

az adomány nemcsak a mindennapi kenyeret jelenti, hanem az összetartozás, a közösség és a segítő szándék szimbóluma is.

Az ünnep végén szimbolikus gesztusként Rákóczifalva átadta a „szervező stafétát” Besenyszögnek, ahol jövőre rendezik meg a vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet.