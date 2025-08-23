Agresszív kismalac továbbra is mindenkit kioszt – itt vannak a legjobb poénjai

Sosem viccel, mégis vicces. Az agresszív kismalac legendája nem véletlenül él tovább évtizedek óta. Van benne valami felszabadító: kimondja azt, amit más csak gondol, és olyan helyzetekben vág oda, ahol senki nem számít rá. Most összegyűjtöttük a legjobb, legütősebb poénokat tőle – készülj, a röhögés garantált!
Aranyhal
Agresszív kismalac kifogja az aranyhalat, mire az megszólal:
– Teljesítem egy kívánságodat!
– Legyen benned minél kevesebb szálka!
***
Biciklizés
Az agresszív kismalac biciklizik. Éppen a nyuszika előtt teker el, amikor egy hatalmasat zakózik. A nyuszika odamegy:
– Kismalac, nem ütötted meg magad? Minden rendben?
Mire a kismalac:
– Kuss, én így szoktam leszállni!
***
Játékboltban
Az agresszív kismalac a játékboltban:
– Kérek egy türelemjátékot. De kurva gyorsan ám!
***
Buszon
Agresszív kismalac utazik a buszon.
Arra megy egy öreg néni helyet keresve.
– Néni! Le tetszik ülni?
– Igen, nagyon köszönöm!
– És hova?
***
Utolsó mondat
Az agresszív kismalac utolsó mondata:
Te meg ki a tököm vagy, hogy bundában szeded itt a málnát!?
***
BKV buszon:
– Jegyeket, bérleteket kérek!
Az agresszív kismalac megszólal:
– Anyád tudja, hogy kéregetsz?
***
Kismalac reggel
Az agresszív kismalacot ébresztgeti az anyukája:
– Kelj fel kismalac, mindjárt fél nyolc lesz!
– NEM LESZ!
***
Fenyőfán
Az agresszív kismalac egy fenyőfán üldögél. Arra megy a medve és megkérdezi:
– Mit csinálsz itt kismalac?
– Cseresznyét eszek.
– De hát ez egy fenyőfa!
– Kuss! Hoztam magammal!
***
Lejön a vakolat
Sakál részegen támolyog hazafelé az agresszív kismalac, egy lakótelepi háznál megáll, és elkezdi rugdosni a falat.
Kiszól neki a farkas:
– Malac, ne rugdosd a falat, mert lejön a vakolat!
– Jöjjön, lerugdosom őt is!
***
Rohadt köd
Agresszív kismalac sétál az utcán.
– Rohadt nap, rohadt meleg, rohadt autók, rohadt emberek… bárcsak minden köddé válna! Rohadt köd!
***
Gödörben
Agresszív kismalac beleesik a gödörbe. Arra jár a jótündér:
– Várj, agresszív kismalac, hozok létrát!
– NEM VÁROK!
***
Jótündér
Agresszív kismalac találkozik a jótündérrel.
– Kettőt kívánhatsz, malacka!
Malac megvakarja a fejét.
– Te tündér, a mesében mindig 3 kívánságot szoktak teljesíteni! Nem lehetne, hogy nekem is HÁROM kívánságomat teljesíted?
– Dehogynem – mondja a tündér. – És mi a második?!
