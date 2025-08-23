Hírlevél

Rendkívüli

Hihetetlen, mit derítettek ki a D-vitaminról

Agresszív kismalac továbbra is mindenkit kioszt – itt vannak a legjobb poénjai

Ezekben a sztorikban a busztól a játékboltig mindenhol megmutatja, miért is ő a világ legszókimondóbb állatkája. Ha azt hiszed, mindent hallottál már az agresszív kismalacról, akkor nagyot tévedsz.
Sosem viccel, mégis vicces. Az agresszív kismalac legendája nem véletlenül él tovább évtizedek óta. Van benne valami felszabadító: kimondja azt, amit más csak gondol, és olyan helyzetekben vág oda, ahol senki nem számít rá. Most összegyűjtöttük a legjobb, legütősebb poénokat tőle – készülj, a röhögés garantált!

agresszív kismalac
Az agresszív kismalac nem viccel

Az agresszív kismalacra mindig számíthatunk!

Aranyhal

Agresszív kismalac kifogja az aranyhalat, mire az megszólal:
– Teljesítem egy kívánságodat!
– Legyen benned minél kevesebb szálka!

***
Biciklizés

Az agresszív kismalac biciklizik. Éppen a nyuszika előtt teker el, amikor egy hatalmasat zakózik. A nyuszika odamegy:
– Kismalac, nem ütötted meg magad? Minden rendben?
Mire a kismalac:
– Kuss, én így szoktam leszállni!

***
Játékboltban

Az agresszív kismalac a játékboltban:
– Kérek egy türelemjátékot. De kurva gyorsan ám!

***
Buszon

Agresszív kismalac utazik a buszon.
Arra megy egy öreg néni helyet keresve.
– Néni! Le tetszik ülni?
– Igen, nagyon köszönöm!
– És hova?

***
Utolsó mondat

Az agresszív kismalac utolsó mondata:
Te meg ki a tököm vagy, hogy bundában szeded itt a málnát!?

***
BKV buszon:

– Jegyeket, bérleteket kérek!
Az agresszív kismalac megszólal:
– Anyád tudja, hogy kéregetsz?

***
Kismalac reggel

Az agresszív kismalacot ébresztgeti az anyukája:
– Kelj fel kismalac, mindjárt fél nyolc lesz!
– NEM LESZ!

***
Fenyőfán

Az agresszív kismalac egy fenyőfán üldögél. Arra megy a medve és megkérdezi:
– Mit csinálsz itt kismalac?
– Cseresznyét eszek.
– De hát ez egy fenyőfa!
– Kuss! Hoztam magammal!

***

Lejön a vakolat

Sakál részegen támolyog hazafelé az agresszív kismalac, egy lakótelepi háznál megáll, és elkezdi rugdosni a falat.
Kiszól neki a farkas:
– Malac, ne rugdosd a falat, mert lejön a vakolat!
– Jöjjön, lerugdosom őt is!

***

Rohadt köd

Agresszív kismalac sétál az utcán.
– Rohadt nap, rohadt meleg, rohadt autók, rohadt emberek… bárcsak minden köddé válna! Rohadt köd!

***

Gödörben

Agresszív kismalac beleesik a gödörbe. Arra jár a jótündér:
– Várj, agresszív kismalac, hozok létrát!
– NEM VÁROK!

***

Jótündér

Agresszív kismalac találkozik a jótündérrel.
– Kettőt kívánhatsz, malacka!
Malac megvakarja a fejét.
– Te tündér, a mesében mindig 3 kívánságot szoktak teljesíteni! Nem lehetne, hogy nekem is HÁROM kívánságomat teljesíted?
– Dehogynem – mondja a tündér. – És mi a második?!

