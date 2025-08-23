Agresszív kismalac továbbra is mindenkit kioszt – itt vannak a legjobb poénjai

Sosem viccel, mégis vicces. Az agresszív kismalac legendája nem véletlenül él tovább évtizedek óta. Van benne valami felszabadító: kimondja azt, amit más csak gondol, és olyan helyzetekben vág oda, ahol senki nem számít rá. Most összegyűjtöttük a legjobb, legütősebb poénokat tőle – készülj, a röhögés garantált!

Az agresszív kismalac nem viccel

Az agresszív kismalacra mindig számíthatunk!

Aranyhal

Agresszív kismalac kifogja az aranyhalat, mire az megszólal:

– Teljesítem egy kívánságodat!

– Legyen benned minél kevesebb szálka!

***

Biciklizés

Az agresszív kismalac biciklizik. Éppen a nyuszika előtt teker el, amikor egy hatalmasat zakózik. A nyuszika odamegy:

– Kismalac, nem ütötted meg magad? Minden rendben?

Mire a kismalac:

– Kuss, én így szoktam leszállni!

***

Játékboltban

Az agresszív kismalac a játékboltban:

– Kérek egy türelemjátékot. De kurva gyorsan ám!

***

Buszon

Agresszív kismalac utazik a buszon.

Arra megy egy öreg néni helyet keresve.

– Néni! Le tetszik ülni?

– Igen, nagyon köszönöm!

– És hova?

***

Utolsó mondat

Az agresszív kismalac utolsó mondata:

Te meg ki a tököm vagy, hogy bundában szeded itt a málnát!?

***

BKV buszon:

– Jegyeket, bérleteket kérek!

Az agresszív kismalac megszólal:

– Anyád tudja, hogy kéregetsz?

***

Kismalac reggel

Az agresszív kismalacot ébresztgeti az anyukája:

– Kelj fel kismalac, mindjárt fél nyolc lesz!

– NEM LESZ!

***

Fenyőfán

Az agresszív kismalac egy fenyőfán üldögél. Arra megy a medve és megkérdezi:

– Mit csinálsz itt kismalac?

– Cseresznyét eszek.

– De hát ez egy fenyőfa!

– Kuss! Hoztam magammal!

***

Lejön a vakolat

Sakál részegen támolyog hazafelé az agresszív kismalac, egy lakótelepi háznál megáll, és elkezdi rugdosni a falat.

Kiszól neki a farkas:

– Malac, ne rugdosd a falat, mert lejön a vakolat!

– Jöjjön, lerugdosom őt is!

***

Rohadt köd

Agresszív kismalac sétál az utcán.

– Rohadt nap, rohadt meleg, rohadt autók, rohadt emberek… bárcsak minden köddé válna! Rohadt köd!

***

Gödörben

Agresszív kismalac beleesik a gödörbe. Arra jár a jótündér:

– Várj, agresszív kismalac, hozok létrát!

– NEM VÁROK!

***

Jótündér

Agresszív kismalac találkozik a jótündérrel.

– Kettőt kívánhatsz, malacka!

Malac megvakarja a fejét.

– Te tündér, a mesében mindig 3 kívánságot szoktak teljesíteni! Nem lehetne, hogy nekem is HÁROM kívánságomat teljesíted?

– Dehogynem – mondja a tündér. – És mi a második?!

