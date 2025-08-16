Ételek, amelyeket tilos air fryerben sütni

A szalonna, vagy a magas zsírtartalmú húsok készítése közben a zsír a készülékbe csöpöghet, és füstöt vagy akár tüzet is okozhat. Ha ennek ellenére zsíros ételeket szeretne főzni, használjon speciális tartozékokat, például fröccsenésgátlót! Bizonyos zöldségek, mint például az uborka, a görögdinnye, a spenót vagy a kelkáposzta, sok vizet tartalmaznak. Air fryerben ezek pépessé válnak és elveszítik az állagukat. Ezenkívül a légáram a könnyű leveleket a fűtőszálba fújhatja, és ott megéghetnek, ráadásul szintén tűzveszélyesek.

Akkora sláger lett az air fryer, hogy hagyományos fritőzt már szinte nem is lehet kapni - Fotó: Shutterstock/Alena Matrosova

Az air fryer sem megoldás mindenre

A pirítós és a vékony kenyérszeletek túl könnyűek. Az erős légáramlás a fűtőszálhoz sodorhatja őket, ahol megéghetnek.

A nagy húsdarabok nem mindig sülnek át jól

Egy egész sült vagy csirke egyenetlenül sülhet meg a légkeveréses fritőzben. A hús kívül ropogós lehet, míg belül nyers maradhat. Ez egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a szalmonellafertőzés miatt. Ügyeljen arra, hogy a belső hőmérséklet folyamatosan 75 Celsius-fok felett maradjon!

Nem elég forró

Nem minden légkeveréses fritőz forrósodik fel eléggé ahhoz, hogy pattogatott kukoricát készítsen benne. Először ellenőrizze a készülék használati útmutatóját!

Túl forró

A sajtos falatkák, mint például a mozzarellarudak vagy a halloumi szintén problémásak lehetnek. Melegítés közben a zsír kifolyhat, és erősen beszennyezheti a készülék belsejét. A fűtőtekercsre fröccsenő zsír pedig füstölhet – figyelmeztet a Focus.

A leggyakoribb hiba, amit egy air fryer használata közben elkövethetünk, ha túltöltjük a kosarat, mert ilyenkor a levegő nem tud megfelelően keringeni, így az étel nyers maradhat, vagy egyenetlenül sül meg. Ha jól használja a készüléket, de nem tudja, épp mit készítsen benne, mutatunk három remek töltött burgonya-receptet.