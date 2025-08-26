Felháborító videóval jelentkezett a Himnuszt meggyalázó sztárocska

Ajsa Luna Himnusz-előadását a közönség és a média egyaránt élesen bírálta. Több hozzászóló szerint az ének kritikán aluli volt, mások úgy vélték, a nemzet megsértését jelentette. A közösségi oldalakon számos kemény komment született, sokan egyszerűen csak annyit kérdeztek: ki is ő valójában?

Ajsa Luna

Fotó: Facebook

Ajsa Luna és a Himnusz-botrány visszhangja

Ajsa Luna azonban nem hátrált meg: a TikTokra feltöltött videójában egy angol nyelvű felirattal üzent, miszerint „Én, miközben egész Magyarország utál”. A bejegyzéshez hozzátette, hogy ennek ellenére még mindig szereti a hazai közönséget - írja a KEMMA.