Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Ajsa Luna

Felháborító videóval jelentkezett a Himnuszt meggyalázó sztárocska

Augusztus 20-án nagy port kavart, ahogyan Ajsa Luna előadta a magyar Himnuszt. Az énekesnő ülve és cigarettával énekelte el, ami sokakból felháborodást váltott ki. Ajsa Luna ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, most egy felháborító videóval jelentkezett.
Ajsa Luna Himnusz-előadását a közönség és a média egyaránt élesen bírálta. Több hozzászóló szerint az ének kritikán aluli volt, mások úgy vélték, a nemzet megsértését jelentette. A közösségi oldalakon számos kemény komment született, sokan egyszerűen csak annyit kérdeztek: ki is ő valójában?

Ajsa Luna
Ajsa Luna
Fotó: Facebook

Ajsa Luna és a Himnusz-botrány visszhangja

Ajsa Luna azonban nem hátrált meg: a TikTokra feltöltött videójában egy angol nyelvű felirattal üzent, miszerint „Én, miközben egész Magyarország utál”. A bejegyzéshez hozzátette, hogy ennek ellenére még mindig szereti a hazai közönséget - írja a KEMMA.

@ajsa__luna

I still love you though

♬ sonido original - Dron Gdl

 

