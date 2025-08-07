TOP akciók hétvégére: a 18 legnagyobb kedvezmény az országos láncokban 

Top-Akciókból most sincs hiány – a nagyobb üzletláncok ezen a hétvégén is jelentős leárazásokat kínálnak különféle élelmiszertermékekre. Tudatos bevásárlással ezekből a kedvezményekből komoly megtakarítás érhető el. Összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat üzletláncok szerint lebontva péntektől vasárnapig.

Fotó: YouTube

Akciók a héten

30% Frosta gyorsfagyasztott haltermékek – SPAR

30% Szilva, 699 Ft/kg – ALDI

32% TV paprika, 679 Ft/kg – PENNY

33% Kelkáposzta, 399 Ft/kg – PENNY

35% Karát téliszalámi, 499 Ft/csomag – PENNY

36% Persil mosópor, mosógél, mosókapszula (2 db esetén), 2999 Ft – SPAR

37% Szeder, 499 Ft/csomag – ALDI

37% Cantaloupe sárgadinnye, 499 Ft/kg – ALDI

38% Pick műbeles virsli, 279 Ft/10 dkg – TESCO



40% Western chicken nuggets, 1249 Ft/csomag – PENNY

46% Áfonya, 799 Ft/csomag – TESCO

46% Magyar piros újburgonya, 215 Ft/kg – TESCO

46% Fehér szőlő, 799 Ft/kg – ALDI

48% Herz karaj vagy sonka Clubcarddal, 499 Ft/csomag – TESCO



50% Avokádó, minden második darab 199 Ft – LIDL

50% Freshona zsenge zöldborsó, minden második darab 399 Ft – LIDL

57% Csemegekukorica minden második darab, 119 Ft – LIDL



71% Nobilis almaszirom, 2 db esetén 99 Ft – SPAR

A Mindmegette oldalán számtalan receptet talál, hogy legyen mit főzni az akciós termékekből!