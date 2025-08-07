Hírlevél

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

TOP akciók hétvégére: a 18 legnagyobb kedvezmény az országos láncokban 

Az Origo összegyűjti egy helyre, hogy az országos láncok a hétvégén melyik üzletben milyen kedvezmények érhetők el, hogy könnyebben tervezhesse a bevásárlást. Az akciók között friss zöldség és gyümölcs, gyorsfagyasztott termékek és tisztítószerek is szerepelnek, 30–70% kedvezménnyel.
Top-Akciókból most sincs hiány – a nagyobb üzletláncok ezen a hétvégén is jelentős leárazásokat kínálnak különféle élelmiszertermékekre. Tudatos bevásárlással ezekből a kedvezményekből komoly megtakarítás érhető el. Összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat üzletláncok szerint lebontva péntektől vasárnapig.

Akció
Akciók a héten

  • 30% Frosta gyorsfagyasztott haltermékek – SPAR
  • 30% Szilva, 699 Ft/kg – ALDI
  • 32% TV paprika, 679 Ft/kg – PENNY
  • 33% Kelkáposzta, 399 Ft/kg – PENNY
  • 35% Karát téliszalámi, 499 Ft/csomag – PENNY
  • 36% Persil mosópor, mosógél, mosókapszula (2 db esetén), 2999 Ft – SPAR
  • 37% Szeder, 499 Ft/csomag – ALDI
  • 37% Cantaloupe sárgadinnye, 499 Ft/kg – ALDI
  • 38% Pick műbeles virsli, 279 Ft/10 dkg – TESCO
     

 

  • 40% Western chicken nuggets, 1249 Ft/csomag – PENNY
  • 46% Áfonya, 799 Ft/csomag – TESCO
  • 46% Magyar piros újburgonya, 215 Ft/kg – TESCO
  • 46% Fehér szőlő, 799 Ft/kg – ALDI
  • 48% Herz karaj vagy sonka Clubcarddal, 499 Ft/csomag – TESCO
     

 

  • 50% Avokádó, minden második darab 199 Ft – LIDL
  • 50% Freshona zsenge zöldborsó, minden második darab 399 Ft – LIDL
  • 57% Csemegekukorica minden második darab, 119 Ft – LIDL
      

 

  • 71% Nobilis almaszirom, 2 db esetén 99 Ft – SPAR

