TOP akciók hétvégére: a 18 legnagyobb kedvezmény az országos láncokban
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
Az Origo összegyűjti egy helyre, hogy az országos láncok a hétvégén melyik üzletben milyen kedvezmények érhetők el, hogy könnyebben tervezhesse a bevásárlást. Az akciók között friss zöldség és gyümölcs, gyorsfagyasztott termékek és tisztítószerek is szerepelnek, 30–70% kedvezménnyel.
Top-Akciókból most sincs hiány – a nagyobb üzletláncok ezen a hétvégén is jelentős leárazásokat kínálnak különféle élelmiszertermékekre. Tudatos bevásárlással ezekből a kedvezményekből komoly megtakarítás érhető el. Összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat üzletláncok szerint lebontva péntektől vasárnapig.
Akciók a héten
30% Frosta gyorsfagyasztott haltermékek – SPAR
30% Szilva, 699 Ft/kg – ALDI
32% TV paprika, 679 Ft/kg – PENNY
33% Kelkáposzta, 399 Ft/kg – PENNY
35% Karát téliszalámi, 499 Ft/csomag – PENNY
36% Persil mosópor, mosógél, mosókapszula (2 db esetén), 2999 Ft – SPAR
37% Szeder, 499 Ft/csomag – ALDI
37% Cantaloupe sárgadinnye, 499 Ft/kg – ALDI
38% Pick műbeles virsli, 279 Ft/10 dkg – TESCO
40% Western chicken nuggets, 1249 Ft/csomag – PENNY
46% Áfonya, 799 Ft/csomag – TESCO
46% Magyar piros újburgonya, 215 Ft/kg – TESCO
46% Fehér szőlő, 799 Ft/kg – ALDI
48% Herz karaj vagy sonka Clubcarddal, 499 Ft/csomag – TESCO
50% Avokádó, minden második darab 199 Ft – LIDL
50% Freshona zsenge zöldborsó, minden második darab 399 Ft – LIDL
57% Csemegekukorica minden második darab, 119 Ft – LIDL