Ne keressen tovább! Mutatjuk a legnagyobb akciókat!

Az Origo összegyűjtötte, hogy csütörtöktől keddig az országos áruházláncokban milyen kedvezmények érhetők el, így egyszerűbben tervezhető a bevásárlás. Az akciók között friss zöldségek és gyümölcsök, gyorsfagyasztott termékek, valamint tisztítószerek is megtalálhatók, 30–50 százalékos kedvezménnyel.
Top-akciók várják a vásárlókat, a nagyobb áruházak 08.14. és 08.19. között jelentős kedvezményekkel kínálnak különféle élelmiszereket. Tudatos tervezéssel ezekből a leárazásokból jelentős megtakarítás érhető el. Összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat üzletláncok szerint, csütörtöktől keddig.
Aktuális akciók
30% Ballino tölcséres vaníliás jégkrém darabja, 179 Ft – Lidl
30% Pikok Dán szalámi darabja (100 g), 349 Ft – Lidl
50% Asia Green Garden Jázmin rizs, 199 Ft/doboz – Aldi
50% Mag nélküli fehér szőlő, minden második csomag 599 Ft – Lidl
50% Magyar piros kaliforniai paprika, 889 Ft/kg – Tesco
51% Magyar sárga újburgonya, 195 Ft/kg – Tesco
Az ALDI Magyarország augusztusban folytatja árcsökkentő akcióját: közel 1500 nem élelmiszer termék ára csökken akár 50%-kal, így a vásárlók kedvezőbb áron vásárolhatnak, és még több árucikket vihetnek haza.