Rendkívüli

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

akció

Ne keressen tovább! Mutatjuk a legnagyobb akciókat!

Az Origo összegyűjtötte, hogy csütörtöktől keddig az országos áruházláncokban milyen kedvezmények érhetők el, így egyszerűbben tervezhető a bevásárlás. Az akciók között friss zöldségek és gyümölcsök, gyorsfagyasztott termékek, valamint tisztítószerek is megtalálhatók, 30–50 százalékos kedvezménnyel.
akcióbevásárlásmegtakarítás

Top-akciók várják a vásárlókat, a nagyobb áruházak 08.14. és 08.19. között jelentős kedvezményekkel kínálnak különféle élelmiszereket. Tudatos tervezéssel ezekből a leárazásokból jelentős megtakarítás érhető el. Összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat üzletláncok szerint, csütörtöktől keddig.

AKCIÓ, BOLT, BOLTIAKCIÓ
Akció
Fotó: YouTube

Aktuális akciók

  • 30% Ballino tölcséres vaníliás jégkrém darabja, 179 Ft – Lidl
  • 30% Pikok Dán szalámi darabja (100 g), 349 Ft – Lidl
  • 30% Floralys konyhai törlőkendő, 559 Ft/csomag – Lidl
  • 30% Pick téliszalámi 380 g, 2779 Ft – Spar
  • 30% Karát kolbásszal töltött sült sonka, 399 Ft/csomag – Penny
  • 30% Magyar Cantaloup sárgadinnye, 489 Ft/kg – Tesco
  • 31% Pilos Edami sajt 250 g, 649 Ft/csomag – Lidl
  • 33% Dulano csirkemell-szeletek, 529 Ft/csomag – Lidl
  • 33% Pink Lady piros alma, 999 Ft/kg – Lidl
  • 34% Kovászos gyökérkenyér, 299 Ft/darab – Penny
  • 34% Csirkemellsonka 100 g, 279 Ft/csomag – Aldi
  • 35% Hegyes erőspaprika, 89 Ft/darab – Aldi
  • 37% Gália dinnye Lidl Plusszal, 499 Ft/kg – Lidl
  • 38% Aviko Zig Zag hullámos hasábburgonya sütőbe, 899 Ft/csomag – Spar
  • 38% Kaliforniai paprika, 1099 Ft/kg – Aldi

 

  • 40% Gomba, 599 Ft/csomag – Aldi
  • 40% Padlizsán, 599 Ft/kg – Aldi
  • 40% Biopon takarékos mosógél, 1919 Ft/darab – Penny
  • 40% Gillette Mach3 borotva betét, 4799 Ft/csomag – Penny
  • 40% Royal koktélrák, 1499 Ft/csomag – Penny
  • 41% Fürtös koktélparadicsom, 699 Ft/csomag – Aldi
  • 41% Vörös káposzta, 399 Ft/kg – Penny
  • 42% Pickolino virsli, 399 Ft/csomag – Aldi
  • 42% Magnélküli piros szőlő, 799 Ft/csomag – Penny
  • 48% Hamé halpástétom, 149 Ft/darab – Spar

 

  • 50% Sárgarépa, 199 Ft/kg – Aldi
  • 50% Asia Green Garden Jázmin rizs, 199 Ft/doboz – Aldi
  • 50% Mag nélküli fehér szőlő, minden második csomag 599 Ft – Lidl
  • 50% Magyar piros kaliforniai paprika, 889 Ft/kg – Tesco
  • 51% Magyar sárga újburgonya, 195 Ft/kg – Tesco

Az ALDI Magyarország augusztusban folytatja árcsökkentő akcióját: közel 1500 nem élelmiszer termék ára csökken akár 50%-kal, így a vásárlók kedvezőbb áron vásárolhatnak, és még több árucikket vihetnek haza.

Emellett fontos még megemlíteni, hogy a LIDL-ben újra akciós lesz az év legfelkapottabb konyhai kütyüje!

A Mindmegette oldalán számtalan receptet talál, hogy legyen mit főzni az akciós termékekből!

 

