Ne keressen tovább! Mutatjuk a legnagyobb akciókat!

Top-akciók várják a vásárlókat, a nagyobb áruházak 08.14. és 08.19. között jelentős kedvezményekkel kínálnak különféle élelmiszereket. Tudatos tervezéssel ezekből a leárazásokból jelentős megtakarítás érhető el. Összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat üzletláncok szerint, csütörtöktől keddig.

30% Ballino tölcséres vaníliás jégkrém darabja, 179 Ft – Lidl

30% Pikok Dán szalámi darabja (100 g), 349 Ft – Lidl

30% Floralys konyhai törlőkendő, 559 Ft/csomag – Lidl

30% Pick téliszalámi 380 g, 2779 Ft – Spar

30% Karát kolbásszal töltött sült sonka, 399 Ft/csomag – Penny

30% Magyar Cantaloup sárgadinnye, 489 Ft/kg – Tesco

31% Pilos Edami sajt 250 g, 649 Ft/csomag – Lidl

33% Dulano csirkemell-szeletek, 529 Ft/csomag – Lidl

33% Pink Lady piros alma, 999 Ft/kg – Lidl

34% Kovászos gyökérkenyér, 299 Ft/darab – Penny

34% Csirkemellsonka 100 g, 279 Ft/csomag – Aldi

35% Hegyes erőspaprika, 89 Ft/darab – Aldi

37% Gália dinnye Lidl Plusszal, 499 Ft/kg – Lidl

38% Aviko Zig Zag hullámos hasábburgonya sütőbe, 899 Ft/csomag – Spar

38% Kaliforniai paprika, 1099 Ft/kg – Aldi

40% Gomba, 599 Ft/csomag – Aldi

40% Padlizsán, 599 Ft/kg – Aldi

40% Biopon takarékos mosógél, 1919 Ft/darab – Penny

40% Gillette Mach3 borotva betét, 4799 Ft/csomag – Penny

40% Royal koktélrák, 1499 Ft/csomag – Penny

41% Fürtös koktélparadicsom, 699 Ft/csomag – Aldi

41% Vörös káposzta, 399 Ft/kg – Penny

42% Pickolino virsli, 399 Ft/csomag – Aldi

42% Magnélküli piros szőlő, 799 Ft/csomag – Penny

48% Hamé halpástétom, 149 Ft/darab – Spar

50% Sárgarépa, 199 Ft/kg – Aldi

50% Asia Green Garden Jázmin rizs, 199 Ft/doboz – Aldi

50% Mag nélküli fehér szőlő, minden második csomag 599 Ft – Lidl

50% Magyar piros kaliforniai paprika, 889 Ft/kg – Tesco

51% Magyar sárga újburgonya, 195 Ft/kg – Tesco

Az ALDI Magyarország augusztusban folytatja árcsökkentő akcióját: közel 1500 nem élelmiszer termék ára csökken akár 50%-kal, így a vásárlók kedvezőbb áron vásárolhatnak, és még több árucikket vihetnek haza.

Emellett fontos még megemlíteni, hogy a LIDL-ben újra akciós lesz az év legfelkapottabb konyhai kütyüje!

A Mindmegette oldalán számtalan receptet talál, hogy legyen mit főzni az akciós termékekből!