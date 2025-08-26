Megérkezett az Ákos film előzetese – videó

A Film-Art Stúdió és az Ákos-film közös bemutatója Kriskó László rendezésében készült, és egyedülálló módon idézi fel az énekes pályáját, művészi világát és életének meghatározó pillanatait. A trailerben feltűnnek gyermekkori részletek, archív felvételek és olyan erős vizuális szimbólumok, amelyek különleges atmoszférát teremtenek.

Az Ákos film előzetese hatalmas izgalmat keltett a rajongók körében

Fotó: Facebook / Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig

A produkció célja, hogy ne csak a zenész pályáját mutassa be, hanem egy olyan emberi történetet is, amely hitelességével és őszinteségével megszólítja a közönséget. A film premierje október 16-án lesz a magyar mozikban.

Rajongói reakciók az Ákos-film körül

A rajongók a közösségi médiában már most hatalmas lelkesedéssel fogadták az előzetest. Többen is „libabőrös” élményről írtak: „Libabőr. Már most imádom! Muszáj lesz megnéznem!” – írta egy hozzászóló. Egy másik így fogalmazott: „Mindenki szörnyen izgatott!”

Mások a trailer vizuális részleteit emelték ki, köztük a gyermekkori jelenetet: „Ha jól érzékelem, ott a gyermek Ákos, ahogy háttal áll a kamerának, fehér ingben, egy kisdobos nyakkendőt csúsztat le a vállán? Mennyi minden benne lehet ebben a filmben, te jó ég…”