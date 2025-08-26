Hírlevél

Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

film

Megérkezett az Ákos film előzetese – videó

A magyar mozikban hamarosan egy különleges film mutatkozik be, amely egy ikonikus zenész pályáját és személyes történetét állítja középpontba. Az Ákos film „Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig.” címmel érkezik a mozikba, és a nézők bepillantást nyerhetnek a művész életének eddigi mérföldköveibe.
filmmozielőzetes

A Film-Art Stúdió és az Ákos-film közös bemutatója Kriskó László rendezésében készült, és egyedülálló módon idézi fel az énekes pályáját, művészi világát és életének meghatározó pillanatait. A trailerben feltűnnek gyermekkori részletek, archív felvételek és olyan erős vizuális szimbólumok, amelyek különleges atmoszférát teremtenek.

Ákos film
Az Ákos film előzetese hatalmas izgalmat keltett a rajongók körében
Fotó: Facebook / Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig 

A produkció célja, hogy ne csak a zenész pályáját mutassa be, hanem egy olyan emberi történetet is, amely hitelességével és őszinteségével megszólítja a közönséget. A film premierje október 16-án lesz a magyar mozikban.

Rajongói reakciók az Ákos-film körül

A rajongók a közösségi médiában már most hatalmas lelkesedéssel fogadták az előzetest. Többen is „libabőrös” élményről írtak: „Libabőr. Már most imádom! Muszáj lesz megnéznem!” – írta egy hozzászóló. Egy másik így fogalmazott: „Mindenki szörnyen izgatott!”

Mások a trailer vizuális részleteit emelték ki, köztük a gyermekkori jelenetet: „Ha jól érzékelem, ott a gyermek Ákos, ahogy háttal áll a kamerának, fehér ingben, egy kisdobos nyakkendőt csúsztat le a vállán? Mennyi minden benne lehet ebben a filmben, te jó ég…”

 

