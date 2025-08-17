Ahogy közeledik a tanévkezdés, minden egyetemi városban megugrik az albérlet iránti kereslet. A tudatos bérbeadók ma már nem csak a bérleti díjra figyelnek: egyre többen készíttetnek közjegyzői kiköltözési nyilatkozatot, amely biztosítja, hogy a bérlő a szerződés lejártakor valóban elhagyja az ingatlant – írja a Délmagyar.

Rettegnek a tulajok, ezzel a dokumentummal adják csak ki az albérleteket

Fotó: Unsplash

Szegeden is a tanév közeledtével felfut az albérletek iránti kereslet, ami egyre tudatosabb bérbeadást igényel.

A modern ingatlantulajdonosok már nem elégednek meg a kulcsok átadásával és a havi díj beszedésével: egyre többen készíttetnek közjegyzői kiköltözési nyilatkozatot. Ez a hivatalos dokumentum biztosítja, hogy a bérlő a szerződés lejártakor határidőre elhagyja a lakást, akár végrehajtás útján is.

Ehhez szükség van az írásos bérleti szerződésre. Ebben rögzítik a bérleti díj összegét és fizetési módját, a rezsi elszámolását, az együttélés szabályait, valamint a felmondás és kiköltözés körülményeit.

Fontos tudni, hogy a közjegyző csak a felek által előre egyeztetett részleteket hitelesíti, tanácsot nem ad a szerződés feltételeinek kialakításához. A hivatalos ügyintézéshez csatolni kell a teljes szerződés szövegét, a bérlő és a bérbeadó személyi okmányait, valamint az ingatlan aktuális tulajdoni lapját. A közjegyzői kiköltözési nyilatkozat lényege, hogy a bérlő előre írásban vállalja: a szerződés lejárta után határidőre kiköltözik az albérletből, és átadja azt a tulajdonosnak.