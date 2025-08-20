Belső vérzéssel került kórházba a népszerű zenész, megszólaltak a kollégák

Az Alcohol zenekar közösségi oldalán jelentette be: frontemberük, Tóth Sándor Csövi ismét kórházban van, állapota súlyos, de mindenki reménykedik a felépülésében.

Az Alcohol zenekar frontembere, Tóth Sándor Csövi kórházba került (illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

Alcohol zenekar közleménye Csövi állapotáról

Az Alcohol zenekar rajongói hétfő este kapták a szomorú hírt: Tóth Sándor Csövi belső vérzés miatt a sürgősségire került. A zenekar közösségi oldalán aggasztó részleteket osztottak meg.

A hírek nem jók! Csövit vasárnap a sürgősségire kellett vinni belső vérzéssel. Sajnos bejött, amitől tartottunk, a tavalyi betegségének harmadik és egyben legveszélyesebb szövődménye. Több liter vért vesztett, az orvosok most azon vannak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést

– írták.

A közlemény arra is kitért, hogy az énekes jelenlegi állapota miatt nem elérhető.

Kérünk benneteket, hogy ne keressétek, folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről! Bízunk benne, hogy ezt is pikk-pakk lerázza magáról, ahogy eddig is mindent! Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!

– áll a posztban.

A Bors nem tudta telefonon elérni Tóth Sándor Csövit, de felkeresték a zenekar dobosát és menedzserét, Ratkai Miklós „Retek” zenészt. Ő röviden így fogalmazott: „A téma érzékenysége miatt egyelőre nem szeretnénk részletesebb tájékoztatást adni, de hamarosan informálni fogjuk a rajongókat! Addig is természetesen a zenekar egy emberként izgul a felépüléséért.”

Remélhetőleg minden jóra fordult

A zenekar kedd este tudatta, hogy az énekes túl van egy beavatkozáson, amely eredményesnek bizonyult – írta meg a BORS.

