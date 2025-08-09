Hírlevél

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Egyre aggasztóbb az X-Faktor győztesének állapota

51 perce
Az X-Faktor 2021-es győztese, Alee az utóbbi időben egyre több figyelmet kap a közösségi médiában, ám nem zenei sikerei miatt. Rajongói egyre hangosabban fejezik ki aggodalmukat Alee egészségi és mentális állapotával kapcsolatban.
Az Instagramon és TikTok-on megosztott live videók alapján sokan aggodalmukat fejezik ki Alee jelenlegi állapota miatt, kiemelve a túlzott soványságot és elhanyagolt külsejét. Az X-Faktor győztes körüli szokatlan viselkedés miatt egyre többen kezdik felvetni, hogy esetleg komolyabb életmódbeli vagy mentális problémákkal küzd.

Alee egészségi állapota a közösségi médiában is téma. Fotó: Bors / Sipeki Péter

Alee zenei karrierje és egészségi állapota miatt aggódnak

A Bors információi szerint bár Alee 2024 decemberében még kiadta „Töltött káposzta” című új dalát, az idei évben fellépései és nyilvános megjelenései jelentősen visszaestek. Rajongói szerint a rapper életmódja túlzott lett, nagy összegeket költ szórakozásra, miközben láthatóan nem törődik eléggé az egészségével. A ByeAlex-szel való kapcsolat megromlása és az egyedüllét tovább nehezíti helyzetét.

 

