Egyre aggasztóbb az X-Faktor győztesének állapota

Az Instagramon és TikTok-on megosztott live videók alapján sokan aggodalmukat fejezik ki Alee jelenlegi állapota miatt, kiemelve a túlzott soványságot és elhanyagolt külsejét. Az X-Faktor győztes körüli szokatlan viselkedés miatt egyre többen kezdik felvetni, hogy esetleg komolyabb életmódbeli vagy mentális problémákkal küzd.

Alee egészségi állapota a közösségi médiában is téma. Fotó: Bors / Sipeki Péter

Alee zenei karrierje és egészségi állapota miatt aggódnak

A Bors információi szerint bár Alee 2024 decemberében még kiadta „Töltött káposzta” című új dalát, az idei évben fellépései és nyilvános megjelenései jelentősen visszaestek. Rajongói szerint a rapper életmódja túlzott lett, nagy összegeket költ szórakozásra, miközben láthatóan nem törődik eléggé az egészségével. A ByeAlex-szel való kapcsolat megromlása és az egyedüllét tovább nehezíti helyzetét.