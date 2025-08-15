Hírlevél

Putyin megérkezett, de nem oda, ahová a világ várja

Kórházba szállították az X-Faktor egykori győztesét

A fiatal rapper életében nemrég váratlan fordulat állt be, amely rövid idő alatt sokakat aggodalommal töltött el. Alee állapota a közelmúltban került a figyelem középpontjába, miután egy rosszullét következtében sürgős orvosi ellátásra volt szüksége. Most azonban már arról is beszél, hogyan szeretné alakítani mindennapjait, hogy elkerülje a hasonló helyzeteket.
Alee, az X-Faktor 2021-es győztese, súlyos rosszullét miatt került kórházba, miután szívinfarktusra utaló tünetek – légszomj, gyengeség és majdnem ájulás – jelentkeztek nála. A rapper elmondása szerint a túlzott stressz, a rendszertelen alvás és a magas koffeinbevitel együtt idéztek elő szívritmuszavart és idegrendszeri problémákat, amelyek végül sürgős orvosi beavatkozást tettek szükségessé. Az ellátást követően állapota stabilizálódott, és elhatározta, hogy egészségesebb életmódra vált.

Alee
Alee Instagramon osztotta meg egészségi állapotáról a hírt – fotó: Bors / Hegedűs Márk

Alee hálás rajongóinak támogatásáért

Alee Instagram-posztban mondott köszönetet mindazoknak, akik jókívánságaikkal és üzeneteikkel mellette álltak, külön kiemelve a mentősök és kórházi dolgozók gyors segítségét - írja a Bors.

Hálával tartozom még a Szegedi Mentősöknek és a sürgősségin dolgozóknak a gyors és profi ellátásért!”

 

