Kórházba szállították az X-Faktor egykori győztesét

Alee, az X-Faktor 2021-es győztese, súlyos rosszullét miatt került kórházba, miután szívinfarktusra utaló tünetek – légszomj, gyengeség és majdnem ájulás – jelentkeztek nála. A rapper elmondása szerint a túlzott stressz, a rendszertelen alvás és a magas koffeinbevitel együtt idéztek elő szívritmuszavart és idegrendszeri problémákat, amelyek végül sürgős orvosi beavatkozást tettek szükségessé. Az ellátást követően állapota stabilizálódott, és elhatározta, hogy egészségesebb életmódra vált.

Alee Instagramon osztotta meg egészségi állapotáról a hírt – fotó: Bors / Hegedűs Márk

Alee hálás rajongóinak támogatásáért

Alee Instagram-posztban mondott köszönetet mindazoknak, akik jókívánságaikkal és üzeneteikkel mellette álltak, külön kiemelve a mentősök és kórházi dolgozók gyors segítségét - írja a Bors.