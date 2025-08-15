Kórházba szállították az X-Faktor egykori győztesét

Alee, az X-Faktor 2021-es győztese, súlyos rosszullét miatt került kórházba, miután szívinfarktusra utaló tünetek – légszomj, gyengeség és majdnem ájulás – jelentkeztek nála. A rapper elmondása szerint a túlzott stressz, a rendszertelen alvás és a magas koffeinbevitel együtt idéztek elő szívritmuszavart és idegrendszeri problémákat, amelyek végül sürgős orvosi beavatkozást tettek szükségessé. Az ellátást követően állapota stabilizálódott, és elhatározta, hogy egészségesebb életmódra vált.
Alee Instagram-posztban mondott köszönetet mindazoknak, akik jókívánságaikkal és üzeneteikkel mellette álltak, külön kiemelve a mentősök és kórházi dolgozók gyors segítségét - írja a Bors.
Hálával tartozom még a Szegedi Mentősöknek és a sürgősségin dolgozóknak a gyors és profi ellátásért!”