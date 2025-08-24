„Az aligátorok közé dobunk!” – mégis, mi a fene folyik az állatkertekben?

Úgy tűnik, nem pusztán néhány elszigetelt esetet jelentettek azok az esetek, amikről a pécsi állatkert a közelmúltban közösségi oldalán beszámolt – írja a BAMA. A közösségi felháborodás érthető azt követően, hogy kiderült, a látogatók egy része szándékosan rongálja az állatkert berendezési tárgyait, az állatokat inzultálja, illetve nem megfelelő étket dobál be nekik. Aggasztónak tűnik, hogy a pécsi állatkert által megosztott eseteken túl a hozzászólásokból kiderül, hogy sok látogató közvetlenül is tapasztal hasonló viselkedésmódokat. Érthetetlen, amit egyes látogatók művelnek.

A Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium egyik belső tere (2015)

Fotó: Wikipedia Commons

Vállalhatlanul viselkedik több állatkerti látogató

Nagy port kavart a Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium hivatalos bejegyzése a Facebook-oldalukon, melyben leírták, milyen botrányos, egyben aggasztó látogatói viselkedésekkel találkoznak az intézményben, egyben felhívták arra is a figyelmet, hogy az állatkert látogatásának szabályai vannak, amiket kötelező betartani. Úgy tűnik, a látogatóknak is szemet szúrt, hogy sokan nem tudnak viselkedni, mert a bejegyzés alatti hozzászólásokban túlzás nélkül tömegével jelentek meg az ezt alátámasztó személyes látogatói tapasztalatok.

Például az egyik hozzászóló arról írt, hogy a látogatók egy része hanyag módon nem a kihelyezett szemétgyűjtőkbe dobja a szalvétákat vagy üres poharakat, hanem elszórja azt az intézmény területén. Egy másik hozzászóló arról írt, hogy tudomására jutott olyan eset, amikor kisgyerekek kulacsait lopta el valaki a látogatás ideje alatt – azt nem tudjuk, hogy mi késztethetett erre bárkit is.

Az igazán megdöbbentők azonban azok a hozzászólások, melyek arról tanúskodnak, hogy a látogatók egy része – köztük a gyerekek is – elfogadhatatlan módon viselkedik az állatkerti állatokkal.

Az egyik bejegyzés írója szemtanúja volt annak, hogy egy felnőtt látogató leköp egy állatkerti állatot, de az is érthetetlen, hogy egy másik beszámoló szerint egy alkalommal egy iskolás gyerek teljes erőből almával dobott meg egy csimpánzt, amely fájdalmában elmenekült. S bár a csoporttal lévő tanár megpróbálta fegyelmezni a gyerekeket, azok egy része még meg is tapsolta a csimpánzt megdobó társukat.

Úgy tűnik egyébként, hogy nem csak Pécsett viselkednek így a látogató közül többen az állatokkal. Egy hozzászóló tapasztalta szerint a fővárosi állatkertben fenyegették meg őt mások azzal, hogy az aligátorok közé dobják, amikor viselkedésüket szóvá tette.

A hozzászólók közül többen azt javasolják, hogy sokkal szigorúbban kellene szankcionálni az efféle tetteket, mert most jórészt következmények nélkül maradnak.