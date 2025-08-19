A legrosszabb hírt közölte kedden a budapesti állatkert. A Fővárosi Állat- és Növénykert a közösségi oldalán jelentette be, hogy elpusztult kis kedvencük, a négy hónapos kistigris.

Meghalt a budapesti állatkert négy hónapos kistigrise. Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalos Facebook oldala

Mint írják, Szása állapota végzetesen romlott az utóbbi napokban.

Bár az állatorvos csapatuk és a gondozóik éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál.

Az állatkert mindent megtett

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!” – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldalán.

„Édes kicsi, nagyon sajnálom! A szakemberek biztosan mindent megtettek Érted, Neked valamiért ez volt megírva” – írta az egyik követő.

„Nagyon szomorú lettem, összetört a szívem. Nagyon megszerettem Szását és Lenát is. Szívszorító, hogy ilyen rövidke élet jutott ennek a drága kis tündérnek. Nyugodj békében, pici Szása! Odaát találkozol elődöddel, aki szintén Szása volt” – így egy másik hozzászóló.