Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

alma

Aranyáron mérhetik az idei termést, rég volt ilyen kevés alma

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei almatermést súlyos károk érték az áprilisi fagyok miatt, ami jelentősen visszaveti a termést Magyarországon. Az idei termés mennyiségének drasztikus csökkenése miatt az alma ára várhatóan rekordmagasságba emelkedik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
almaárakdrágulástermés

Az áprilisi fagyok jelentős mértékben csökkentették az alma mennyiségét, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a termőterületek évről évre zsugorodnak. A FruitVeB csengeri származású elnöke, dr. Apáti Ferenc szerint az idei termés mennyisége várhatóan mindössze 160 ezer tonna lesz, ami az előző év már így is alacsony termésének kevesebb mint fele – írja a Szon. 

Aranyáron mérhetik az idei termést, rég volt ilyen kevés alma
Aranyáron mérhetik az idei termést, rég volt ilyen kevés alma 
Fotó: Unsplash

Az idei étkezési almatermés egy jó évjárathoz képest csak 55–65 százalék, az ipari alma pedig mindössze 20–25 százalék.  

A terméskiesés mindkét szegmensben jelentős, és messze elmarad a hazai igényektől, az étkezési alma fogyasztása ugyanis évente 110–120 ezer tonna. 

A gyenge termés az egekbe emelheti a árakat, így aki hazai almát szeretne enni, jelentős drágulásra kell számítania. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!