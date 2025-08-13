Aranyáron mérhetik az idei termést, rég volt ilyen kevés alma 

Az áprilisi fagyok jelentős mértékben csökkentették az alma mennyiségét, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a termőterületek évről évre zsugorodnak. A FruitVeB csengeri származású elnöke, dr. Apáti Ferenc szerint az idei termés mennyisége várhatóan mindössze 160 ezer tonna lesz, ami az előző év már így is alacsony termésének kevesebb mint fele – írja a Szon.
A terméskiesés mindkét szegmensben jelentős, és messze elmarad a hazai igényektől, az étkezési alma fogyasztása ugyanis évente 110–120 ezer tonna.
A gyenge termés az egekbe emelheti a árakat, így aki hazai almát szeretne enni, jelentős drágulásra kell számítania.