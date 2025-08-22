Feledékenység vagy Alzheimer-kór? Ez a tíz jel árulkodhat

Az Alzheimer-kór sok emberben félelmet kelt, hiszen a demencia az öregség egyik legrettegettebb következménye. A szakértők szerint azonban nem minden apró feledékenység jelent bajt.

Az Alzheimer-kór jele lehet a térbeli és időbeli tájékozódás romlása (illusztráció) Fotó: Rafael Oliveira /pexels

Alzheimer-kór: Mi a különbség a feledékenység és a demencia között?

Előfordulhat, hogy időnként elfelejtünk valamit, kétszer is visszakérdezünk, vagy nehezebben koncentrálunk. Ezek a jelenségek gyakran az öregedés természetes részei, és önmagukban nem utalnak Alzheimer-kórra. A szakértők hangsúlyozzák: a tünetek pontos felismerése nem mindig egyszerű, mivel a mindennapi feledékenység és a demencia jelei között finom különbségek húzódhatnak.

Az Alzheimer Kutatási Kezdeményezés szakértői tíz figyelmeztető tünetet soroltak fel, amelyek valóban az Alzheimer-kór jelei lehetnek – olvasható a Focus.de oldalán.

1. Gyakori memóriazavarok

Alzheimer jele: Elfelejti elzárni a tűzhelyet, fontos időpontokat mulaszt el. A rövid távú memória olyan mértékben romlik, hogy a mindennapi élet szervezéséhez állandóan jegyzetekre van szükség.

Normális öregedés: Időnként elfelejt neveket vagy időpontokat, de később eszébe jutnak.

2. Nehézségek a tervezésben és problémamegoldásban

Alzheimer jele: Gondot okoz a koncentráció, a tervezés, egyszerű feladatok (például ismert receptek elkészítése) is sokkal több időt vesznek igénybe.

Normális öregedés: Szétszórtság, ha sok dolgot kell egyszerre elvégezni.

3. Gondok a mindennapi tevékenységekkel

Alzheimer jele: Rutinfeladatok is kihívássá válnak, például elfelejti egy ismert játék szabályait.

Normális öregedés: Néha segítség kell bonyolultabb dolgokhoz (pl. tévé beprogramozása).

4. Térbeli és időbeli tájékozódási problémák

Alzheimer jele: Nem tudja, milyen év vagy évszak van, nem talál haza, nem tudja leolvasni az órát.

Normális öregedés: Néha összekeveri a hét napjait, de később eszébe jut.

5. Észlelési zavarok

Alzheimer jele: Nehezen ismer fel arcokat, képeket, térbeli viszonyokat.

Normális öregedés: A látás romlik, de alapvetően funkcionál.

6. Nyelvi nehézségek

Alzheimer jele: Nehézséget okoz a beszélgetés követése, gyakran elveszíti a fonalat, szókeresési problémái vannak.

Normális öregedés: Néha nem jut eszébe egy-egy szó.

7. Tárgyak elrakása furcsa helyekre

Alzheimer jele: Dolgokat rendszeresen rossz helyre tesz, és nemcsak a helyüket felejti el, hanem azt is, mire valók (pl. cipő a hűtőben, autókulcs a postaládában).

Normális öregedés: Időnként eltesz valamit rossz helyre, de később megtalálja.

8. Rossz ítélőképesség

Alzheimer jele: Szokatlan döntések, például nem megfelelő ruházat választása, rossz pénzügyi döntések, hanyagság a higiénia terén.

Normális öregedés: Néha rossz vagy meggondolatlan döntés.

9. Visszahúzódás a társasági életből

Alzheimer jele: Csökken az önálló kezdeményezés, a hobbi, sport vagy társasági aktivitás elmarad, sokszor félelemből vagy bizonytalanságból.

Normális öregedés: Időnként túlterheltség érzése munka, család vagy társas kötelezettségek miatt.

10. Személyiségváltozások