Cáfolnak a szakemberek, nem igaz, amit egy természetfilm állít

Közös közleményben cáfolnak megalapozatlan állításokat a magyar halgazdálkodással és horgászati tevékenységgel foglalkozó szakmai szervezetek – írja a VAOL. A lap beszámolója szerint a szakmai szervezeteknél annak kapcsán érezték szükségét a nagyobb nyilvánosságnak is címzett megszólalásnak, hogy Szendőfi Balázs „Amurbecsúsztatás – Sződ-rákosi lápnyomok” című természetfilmjében valótlan állítás hangzott el haltelepítési gyakorlattal összefüggésben.

Zajlik a haltelepítés a Balatonon a korábban készült felvételen – szakmai szervezetek cáfolják az amurbecsúsztatással kapcsolatos természetfilmes kijelentést

Fotó: MTI/Nagy Lajos

Amurbecsúsztatás: cáfolnak a szakmai szervezetek

A lap szerint a téves állítás a filmben a következő volt: „országosan bevett gyakorlat, hogy a halgazdálkodók a pontytelepítések során szándékosan elegyesítve amurt is telepítenek, annak érdekében, hogy még több profitot érjenek el”. Ezt a kijelentést cáfolja közös közleményében a két szakmai szervezet.

A hazai haltermelők és halgazdálkodási hasznosítók tevékenységüket a jogszabályi és az irányadó szakmai keretek között végzik, a telepítéseket az előírásoknak és engedélyeknek megfelelően hajtják végre (például balatoni pontytelepítésről szóló korábbi cikkünket ide kattintva tudja elolvasni).

A szakmai szervezetük nyilatkozatukban rögzítik:

Nem zárható ki, hogy a szállítmányokban ritka esetben – a válogatás és szállítás technológiájától függően – egy-egy idegen halfaj egyede véletlenül bekerül, azonban ez semmilyen körülmények között nem tekinthető általános és főleg nem szándékos gyakorlatnak.

A szervezetek szerint a kijelentés alkalmas az ágazat elleni hangulatkeltésre a lakosság körében, noha teljességgel megalapozatlan. „Elhatárolódunk minden olyan cselekménytől, amely a rossz hírnév keltésére vagy a jogszabályok megsértésére irányul, egyben határozottan fellépünk a tudatos szabályszegők, de a hangulatkeltők ellen is” – írják.