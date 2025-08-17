Ki nem találnák, mit csinált az Anna-bál egykori győztese

Könyv született az Anna-bálok világáról. A fiatal muzeológus, Purgel Réka nem csupán szépségével, de szaktudásával is lenyűgözte a közönséget.

Purgel Réka és vőlegénye az idei Anna-bálon

Fotó: Csodálatos Balaton Facebook-oldal

A kiadvány megszületésében döntő szerepet játszott a szakmai elhivatottság, hiszen szerzője muzeológusként, tudományos igényességgel tárja fel az Anna-bálok múltját, a 19. századi báli kultúrát és az eseményen viselt ruhák történetét.

A könyvben gazdag képi anyag, archív fotók, ruharekonstrukciók is helyet kaptak – írja a Feol.

Az Anna-bálok hangulata

A kötet egyik célja, hogy bemutassa, miként tükrözi a divat a társadalmi változásokat, különösen egy olyan rangos eseményen keresztül, mint az 1825 óta megrendezett balatonfüredi Anna-bál. A szerző személyes élményei, visszaemlékezései pedig még közelebb hozzák az olvasóhoz a bál különleges hangulatát.

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársának, Purgel Rékának a példája jól mutatja, hogy a szépségversenyek világa és a tudományos pálya nem zárják ki egymást – sőt, olykor inspirálják is egymást.