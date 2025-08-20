Itt vannak a legütősebb anyósviccek, amiken sírni fogsz a röhögéstől

Az anyósviccek varázsa abban rejlik, hogy mindannyian ismerünk valakit, akinek volt már hasonló élménye – ha nem saját anyósával, hát máséval. Ezekben a poénokban a rendőrségtől a temetőig, a kocsiban való veszekedéstől a kalapvásárlásig minden helyzetben felbukkan a rettegett anyós. Egy biztos: unatkozni nem fogsz, miközben végigolvasod ezt a gyűjteményt – a röhögés garantált!
Bemutatás
Két rendőr járőrözik. Az egyik megpillantja a társa anyósát.
– Az ott az anyósod? Mutass már be neki!
Mire a másik kinyújtott középső ujjal:
– Hé Mama! Ezt Neked!
***
Hideg sörösüveg
– Te miért ülsz?
– Az anyósom tarkójához nyomtam a hideg sörösüveget.
– De hát ezért nem ültetik le az embert tíz évre!
– Na jó, de hat méterről…
***
Ki vezeti?
Egy férfi autózik a városban, mellette ül a felesége, a hátsó ülésen pedig az anyósa. A két nő folyamatosan beleszól a vezetésbe. „Túl gyorsan mész” – mondja a feleség, „Ne menj át a másik sávba” – mondja az anyós…
A férfi egyszer csak lefékez, és dühösen felkiált:
– Na most már elég legyen! Döntsétek már el, ki vezeti ezt a rohadt autót. Te, vagy az anyád?
***
Katasztrófa
Apa és fia beszélgetnek.
– Apu, mi a különbség a szerencsétlenség és a katasztrófa között?
– Szerencsétlenség például az, ha a mamád anyukája, aki az én anyósom, beleesik a hídról a folyóba. Ha pedig kimentik, az katasztrófa.
***
Ugat és úszik
– Mi az? Reggel ugat, este úszik?
– ???
– Az anyós műfogsora.
***
Megütni az anyóst
Kovács egyszer dühbe jön, és csúnyán elveri az anyósát. Az asszony persze szalad a rendőrségre, és feljelenti.
– Hogy merte megütni az anyósát? – förmed rá a rendőr. – Nem tudja, hogy büntetni csak a hatóságnak van joga?
– Én nem bánom – feleli Kovács –, itt a botom, üsse akkor maga!
***
Kalap az anyósnak
Kovács bemegy egy női kalapkereskedésbe.
– Kérem, kalapot szeretnék venni az anyósomnak.
– Milyen feje van őnagyságának?
– Ronda.
***
Bajusz
Egy férfi mondja a barátjának tűnődve:
– Ha az a kis bajusz nem lenne, pont úgy néznél ki mint az anyósom…
– Nincs is bajuszom!
– De neki van…
***
Anyós a temetőben
Két barát találkozik :
– Hát te hol voltál?
– A temetőben. Az anyósomat temettem el.
– És miért vagy így összekarmolászva?
– Nagyon védekezett…
***
Szívroham után
Az anyóst kórházba szállítják egy szívroham után. A doktor mondja a férjnek:
– Sajnos csak rossz hírekkel tudok szolgálni!
– Istenem! Túléli?
***
Hatalmas vihar
Anyósa temetéséről érkezik haza a férj, amikor hatalmas vihar támad. Dörög az ég, villámlik, és a szél egy cserepet is a fejére sodor a ház tetejéről. A férj felnéz, jól megszemléli viharos égboltot és így szól:
– Na, úgy látszik felért!
***
Anyósoddal álmodtam
Két barát beszélget:
– Képzeld, az éjjel a te anyósoddal álmodtam.
– És mit mondott?
– Semmit.
– Akkor az nem ő volt.
***
Látogatás
Az anyós látogatóba megy a vejéhez.
– Meddig marad anyuka? – kérdezi a veje.
– Hát fiam, ameddig szívesen láttok.
– Jaj, anyuka már a kávét se tetszik megvárni?
***
Az utolsó szó
– Én ha az anyósommal veszekszem, mindig enyém az utolsó szó!
– És mit mondasz neki?
– Igen mama!
***
Az orvosok feladták
Vidéken lévő feleség táviratozik a férjének:
– „Anyám nagyon rosszul lett. Stop. Beszállították a kórházba. Stop. Az orvosok feladták.”
A férj válasza:
– „Remélem nem az én címemre!”
A legjobb poénokat, melyek valaha tárgyalóteremben elhangzottak, itt olvashatod!