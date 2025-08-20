Itt vannak a legütősebb anyósviccek, amiken sírni fogsz a röhögéstől

Az anyósviccek varázsa abban rejlik, hogy mindannyian ismerünk valakit, akinek volt már hasonló élménye – ha nem saját anyósával, hát máséval. Ezekben a poénokban a rendőrségtől a temetőig, a kocsiban való veszekedéstől a kalapvásárlásig minden helyzetben felbukkan a rettegett anyós. Egy biztos: unatkozni nem fogsz, miközben végigolvasod ezt a gyűjteményt – a röhögés garantált!

Anyósvicc / Fotó: AaronAmat / iStockphoto

Autótól a temetőig: a legjobb anyósviccek egy helyen

Bemutatás

Két rendőr járőrözik. Az egyik megpillantja a társa anyósát.

– Az ott az anyósod? Mutass már be neki!

Mire a másik kinyújtott középső ujjal:

– Hé Mama! Ezt Neked!

***

Hideg sörösüveg

– Te miért ülsz?

– Az anyósom tarkójához nyomtam a hideg sörösüveget.

– De hát ezért nem ültetik le az embert tíz évre!

– Na jó, de hat méterről…

***

Ki vezeti?

Egy férfi autózik a városban, mellette ül a felesége, a hátsó ülésen pedig az anyósa. A két nő folyamatosan beleszól a vezetésbe. „Túl gyorsan mész” – mondja a feleség, „Ne menj át a másik sávba” – mondja az anyós…

A férfi egyszer csak lefékez, és dühösen felkiált:

– Na most már elég legyen! Döntsétek már el, ki vezeti ezt a rohadt autót. Te, vagy az anyád?

***

Katasztrófa

Apa és fia beszélgetnek.

– Apu, mi a különbség a szerencsétlenség és a katasztrófa között?

– Szerencsétlenség például az, ha a mamád anyukája, aki az én anyósom, beleesik a hídról a folyóba. Ha pedig kimentik, az katasztrófa.

***

Ugat és úszik

– Mi az? Reggel ugat, este úszik?

– ???

– Az anyós műfogsora.

***

Megütni az anyóst

Kovács egyszer dühbe jön, és csúnyán elveri az anyósát. Az asszony persze szalad a rendőrségre, és feljelenti.

– Hogy merte megütni az anyósát? – förmed rá a rendőr. – Nem tudja, hogy büntetni csak a hatóságnak van joga?

– Én nem bánom – feleli Kovács –, itt a botom, üsse akkor maga!

***

Kalap az anyósnak

Kovács bemegy egy női kalapkereskedésbe.

– Kérem, kalapot szeretnék venni az anyósomnak.

– Milyen feje van őnagyságának?

– Ronda.

***

Bajusz

Egy férfi mondja a barátjának tűnődve:

– Ha az a kis bajusz nem lenne, pont úgy néznél ki mint az anyósom…

– Nincs is bajuszom!

– De neki van…