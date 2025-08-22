Vavra Bence a közelgő Sztárban Sztár All Stars évad egyik legjobban várt versenyzője, ám a színpad mellett most egy másik szerepben is reflektorfénybe került: apa lett. A Bors információi szerint a énekes a sajtótájékoztatón vallotta be, hogy már jó ideje büszke apa, hiszen tavaly megszületett kisfia, Ruben Miró.

Varva Bence boldog apa, kisfia már otthon szurkol neki.

Fotó: Bors

Időközben sokat alakult az életünk, tavaly megszületett a kisfiunk, Ruben Miró. Szóval büszke apuka vagyok. Életem legcsodálatosabb időszaka az elmúlt másfél év, amióta ő megszületett.

Vavra Bence büszke apa

Az énekes elmondta, hogy az apaság jelentős örömmel és felelősséggel jár számára. Hozzátette, hogy kisfia mellett a gyermek anyja is nagy segítséget nyújt, ugyanakkor a műsor miatt kevesebb időt tud otthon tölteni, mint eddig.

A TV2 ikonikus műsora, a Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-től tér vissza a képernyőkre, és a legnagyobb hazai énekesek küzdelmét ígéri. Vavra Bence azonban már tudja, hogy bármi is történik a színpadon, otthon várja a legnagyobb rajongója: a kisfia.