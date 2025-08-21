Árvaszúnyog-invázió: eddig is kibírhatatlan volt, de ez még csak a kezdet

Az árvaszúnyogok már most, augusztus végén mozgolódni kezdtek a Balatonban, és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss vizsgálatai szerint szeptemberre tömeges rajzás várható. A ZAOL információi szerint a jelenség idén a tó teljes vízterületét érinti.

Az idei árvaszúnyog-nemzedék az egész tó területén okozhat kellemetlenséget

Fotó: Takács Péter / HUN-REN BLKI

Balatoni kutatók figyelmeztetnek az őszi árvaszúnyogcsúcsra

Az idei árvaszúnyog-nemzedék tömeges rajzását a Balaton teljes területén a meleg víz és a magas algakoncentráció együttes hatása segíti elő, amelyek ideális körülményeket biztosítanak a lárvák gyors fejlődéséhez. Míg korábban főként a Siófoki-medence déli partján okoztak kellemetlenséget, az idei nemzedék már a nyugati partszakaszokra is kiterjed, így a tó minden része érintett.