árvaszúnyog

Árvaszúnyog-invázió: eddig is kibírhatatlan volt, de ez még csak a kezdet

Augusztus végén ismét megjelentek az árvaszúnyogok a Balaton környékén, és a kutatók szerint szeptemberre tömeges rajzás várható. Az árvaszúnyogok az egész tó területén okozhatnak kellemetlenséget, ami a pihenőket és a turizmust egyaránt érintheti. A szakemberek szerint a meleg víz és a magas algakoncentráció különösen kedvez a rovarok gyors fejlődésének.
Az árvaszúnyogok már most, augusztus végén mozgolódni kezdtek a Balatonban, és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss vizsgálatai szerint szeptemberre tömeges rajzás várható. A ZAOL információi szerint a  jelenség idén a tó teljes vízterületét érinti.

Árvaszúnyog
Az idei árvaszúnyog-nemzedék az egész tó területén okozhat kellemetlenséget
Fotó: Takács Péter / HUN-REN BLKI

Balatoni kutatók figyelmeztetnek az őszi árvaszúnyogcsúcsra

Az idei árvaszúnyog-nemzedék tömeges rajzását a Balaton teljes területén a meleg víz és a magas algakoncentráció együttes hatása segíti elő, amelyek ideális körülményeket biztosítanak a lárvák gyors fejlődéséhez. Míg korábban főként a Siófoki-medence déli partján okoztak kellemetlenséget, az idei nemzedék már a nyugati partszakaszokra is kiterjed, így a tó minden része érintett.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tóba jutó tápanyagok, különösen a foszfor csökkentése kulcsfontosságú. A kevesebb tápanyag visszafogja az algák elszaporodását, ami mérsékli az árvaszúnyogok számát.

