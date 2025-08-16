A nyári hőség sem riasztotta el az érdeklődőket a Komárom határában fekvő Brigetio római légiótáborában megrendezett nyílt naptól. A látogatók testközelből figyelhették meg, hogyan tárják fel a régészek az ókori település titkait. Ez az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb régészeti lelőhelye, ahol több hektáron zajlik az ásatás modern építkezések vagy bürokratikus akadályok nélkül – írja a Kemma.

Exkluzív betekintést engedtek a brigetiói ásatásba

Fotó: Wierl Ádám

A brigetiói ásatás nemzetközi szinten is fontos a római kori leletek között: világszerte csak néhány hasonló méretű katonaváros maradt fenn.

A látogatók a poros ásatási árkok mentén közelről láthatták a régészek munkáját, és kézbe is vehettek néhány több ezer éves leletet.