Brigetio

Exkluzív betekintést engedtek a brigetiói ásatásba

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Nyílt napot tartottak a brigetiói római légiótáborban, ahol a látogatók testközelből ismerkedhettek meg a múlt emlékeivel. Az ásatás során a régészek feltárták a tábor épületeit, csatornarendszerét és a katonai kórház maradványait, bemutatva a római kor életét Komárom határában.
A nyári hőség sem riasztotta el az érdeklődőket a Komárom határában fekvő Brigetio római légiótáborában megrendezett nyílt naptól. A látogatók testközelből figyelhették meg, hogyan tárják fel a régészek az ókori település titkait. Ez az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb régészeti lelőhelye, ahol több hektáron zajlik az ásatás modern építkezések vagy bürokratikus akadályok nélkül – írja a Kemma. 

Exkluzív betekintést engedtek a brigetiói ásatásba
Exkluzív betekintést engedtek a brigetiói ásatásba 
Fotó: Wierl Ádám

A brigetiói ásatás nemzetközi szinten is fontos a római kori leletek között: világszerte csak néhány hasonló méretű katonaváros maradt fenn.  

A látogatók a poros ásatási árkok mentén közelről láthatták a régészek munkáját, és kézbe is vehettek néhány több ezer éves leletet. 

 

