Hazugság, amit évek óta etetnek velünk – leleplezték az asztrológia sötét titkát

A vonzás törvénye szerint a gondolataid és a belső energiád mágnesként „bevonzza” a kívánt eseményeket és tárgyakat az életedbe. Ez jól hangzik, de a fizika törvényei szerint nincs olyan mérhető energia, ami így működne. Az emberi test kibocsát ugyan elektromágneses jeleket (például az agy és a szív működése során), de ezek mértéke annyira kicsi, hogy a testünkhöz közvetlenül kapcsolódó orvosi eszközökkel is csak nagy erősítés után érzékelhetők – a külvilág tárgyaira pedig nincs kimutatható hatásuk.

Asztorlógia, horoszkóp, manifesztáció

Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA/pexels

Az asztrológia és a manifesztáció

A manifesztáció hatásmechanizmusa pszichológiai szempontból érthető és vizsgálható — például a fókuszált figyelem, a célirányos gondolkodás és a megerősítési torzítás révén —, ezért bizonyos értelemben valóságosabb alapokon nyugszik, mint az asztrológia, amelynek állításait a tudomány eddig nem tudta igazolni, ez pedig magyarázhatja az utóbbi időben nyert népszerűségét.

A tudatos fókuszálás során működik a szelektív figyelem, vagyis jobban észrevesszük a fókuszba helyett tárgyakkal, célokkal kapcsolatos lehetőségeket. A megerősítési torzítás hozzáad a hatásossághoz, ezen folyamat során ugyanis hajlamosak vagyunk csak azokat az eseteket megjegyezni, amikor „működött” a manifesztáció. Az egészhez persze hozzá kell vennünk az önbeteljesítő működést , amikor a viselkedés is a cél felé mozdul.

A manifesztáció tehát nem egy univerzális „energia”, hanem a figyelem és viselkedés tudatos irányítása, egy mentális gyakorlat, ami ezáltal természetesen hozzájárulhat az egyén céljainak eléréséhez.

Az asztrológia és a vonzás törvénye hatásosságát sokan személyes tapasztalattal támasztják alá („nekem bejött”, „pont úgy történt”). Ennek pedig több oka van. Az egyik ilyen a Barnum-hatás, amely azt a jelenséget írja le, amikor hajlamosak vagyunk magunkra vonatkoztatni a tág, általános állításokat („néha visszahúzódó vagy, de szereted a társaságot”), mert részben mindenkire igazak. A megerősítési torzítás miatt pedig gyakran azokra az esetekre emlékszünk, amikor az egyes jóslatok vagy gyakorlatok „beváltak”, de elfelejtjük, amikor nem működtek. A szelektív figyelem szintén torzító hatással bír és akkor még a kontroll iránti vágyról nem is beszéltünk: a világ kiszámíthatatlansága szorongást okoz, így vonzóak az olyan rendszerek, amik látszólag magyarázatot és rendet adnak, ráadásul még irányíthatóak, „manifesztálhatóak" is.

Tudományos szempontból egyértelmű, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a bolygók állása vagy a gondolataink energiája varázslatos módon, közvetlenül alakítaná az életünket. A működő részek mögött leírható, ellenőrizhető, ismert mentális mechanizmusok állnak, nem pedig a csillagok állása vagy az ezoterikus energiakapuk.