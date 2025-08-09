Minden eddiginél látványosabb ünnepre készül az ország! – Galéria és videó

Augusztus 20-án, az államalapítás napján számos hagyományos esemény lesz: zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren, légiparádé a Duna felett, ingyenes Országház-látogatás, a Szent István Rend átadása, valamint ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Bazilikánál.
A Szent István-napi rendezvénysorozat (főképp a tűzijáték) hosszú évek óta a magyar családok legkedveltebb nyári programja, ami számos ingyenesen látogatható eseményt kínál a budapesti és a fővárosba látogató magyar, valamint a külföldi vendégek számára egyaránt.
Augusztus 20-a napján Magyarországon lesz Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshowja. Az este Európa legnagyobb tűzijátékával és drónbemutatójával zárul, mely 5 kilométeren át nyújt látványt a Petőfi hídtól a Margitszigetig. A műsort történelmi narráció és zene kíséri, folytatva a tavalyi kronológiát.
A programok már 16-án elindulnak: Retro Tabán koncertjei, komolyzenei est a Filozófusok kertjében, elektronikus zene az Erzsébet téren, valamint hagyományőrző gasztronómia a Csárdafesztiválon.
Augusztus 17-én nyílik a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, a magyar népviseletek és ékszerek témájával, kézműves bemutatókkal és divatprogramokkal.
Augusztus 18-tól indul a Vigadó Piano Szulák Andreával és Malek Andreával, valamint a Magyar Ízek Utcája, ahol az ünnepi kenyér, az ország tortája és más díjnyertes édességek kóstolhatók.
Augusztus 19-én a gyerekeket várja a Varázsliget Süsüvel és Bodrogi Gyulával, a divat és design szerelmeseit a Kreatív Fesztivál, a családokat a Margitszigeti Élményközpont, a kultúra iránt érdeklődőket a Szabadság téri KultúrKavalkád, a történelem kedvelőit pedig a Hősök útja programjai.
A rendezvénysorozat augusztus 21-én a Mándoki Soulmates nagykoncertjével zárul a Szentháromság téren. Részletes programok a szentistvannap.hu oldalon és az ünnep hivatalos alkalmazásában.