Minden eddiginél látványosabb ünnepre készül az ország! – Galéria és videó

Augusztus 20-án, az államalapítás napján számos hagyományos esemény lesz: zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren, légiparádé a Duna felett, ingyenes Országház-látogatás, a Szent István Rend átadása, valamint ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Bazilikánál.

Augusztus 20-i Tűzijáték

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Programok augusztus 20-a előtt, alatt és után

A Szent István-napi rendezvénysorozat (főképp a tűzijáték) hosszú évek óta a magyar családok legkedveltebb nyári programja, ami számos ingyenesen látogatható eseményt kínál a budapesti és a fővárosba látogató magyar, valamint a külföldi vendégek számára egyaránt.

Augusztus 20-a napján Magyarországon lesz Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshowja. Az este Európa legnagyobb tűzijátékával és drónbemutatójával zárul, mely 5 kilométeren át nyújt látványt a Petőfi hídtól a Margitszigetig. A műsort történelmi narráció és zene kíséri, folytatva a tavalyi kronológiát.

A programok már 16-án elindulnak: Retro Tabán koncertjei, komolyzenei est a Filozófusok kertjében, elektronikus zene az Erzsébet téren, valamint hagyományőrző gasztronómia a Csárdafesztiválon.