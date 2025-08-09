Hírlevél

augusztus 20.-i ünnepség

Minden eddiginél látványosabb ünnepre készül az ország! – Galéria és videó

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Augusztus 16–21. között hatnapos ünnepségsorozattal emlékezünk az államalapításra és Magyarország születésnapjára. A Duna mindkét partján, 19 helyszínen várják a látogatókat klasszikus és könnyűzenei koncertekkel, családi programokkal, gasztronómiai különlegességekkel. A csúcspont idén is az augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.
augusztus 20.-i ünnepségállamalapításünnep

Augusztus 20-án, az államalapítás napján számos hagyományos esemény lesz: zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren, légiparádé a Duna felett, ingyenes Országház-látogatás, a Szent István Rend átadása, valamint ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Bazilikánál.

augusztus 20
Augusztus 20-i Tűzijáték
Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Programok augusztus 20-a előtt, alatt és után

A Szent István-napi rendezvénysorozat (főképp a tűzijáték) hosszú évek óta a magyar családok legkedveltebb nyári programja, ami számos ingyenesen látogatható eseményt kínál a budapesti és a fővárosba látogató magyar, valamint a külföldi vendégek számára egyaránt. 

Augusztus 20-a napján Magyarországon lesz Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshowja. Az este Európa legnagyobb tűzijátékával és drónbemutatójával zárul, mely 5 kilométeren át nyújt látványt a Petőfi hídtól a Margitszigetig. A műsort történelmi narráció és zene kíséri, folytatva a tavalyi kronológiát.

A programok már 16-án elindulnak: Retro Tabán koncertjei, komolyzenei est a Filozófusok kertjében, elektronikus zene az Erzsébet téren, valamint hagyományőrző gasztronómia a Csárdafesztiválon.

Galéria: Lélegzetelállító képeken Európa legnagyobb tűzijátéka
Augusztus 20-i Tűzijáték

Augusztus 17-én nyílik a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, a magyar népviseletek és ékszerek témájával, kézműves bemutatókkal és divatprogramokkal.

Augusztus 18-tól indul a Vigadó Piano Szulák Andreával és Malek Andreával, valamint a Magyar Ízek Utcája, ahol az ünnepi kenyér, az ország tortája és más díjnyertes édességek kóstolhatók.

Augusztus 19-én a gyerekeket várja a Varázsliget Süsüvel és Bodrogi Gyulával, a divat és design szerelmeseit a Kreatív Fesztivál, a családokat a Margitszigeti Élményközpont, a kultúra iránt érdeklődőket a Szabadság téri KultúrKavalkád, a történelem kedvelőit pedig a Hősök útja programjai.

2020 augusztus 20.Országház Parlament zászlófelvonás
BIO-POPE-YOUTHS-HUNGARY-HANDS Horizontal HANDSHAKE CROWD POPE CATHOLIC RELIGION
HUNGARY-NATIONAL-DAY Horizontal panoramic
augusztus 20, nemzeti ünnep, tűzijáték 2016 látványos tűzijátékkal ért véget az augusztus 20-i nemzeti ünnep rendezvénysorozata látványos tűzijátékkal ért véget az augusztus 20-i nemzet Augusztus 20 tüzijáték és rákészülés a Lánchid és Erzsébet hid közt
augusztus 20, nemzeti ünnep, tűzijáték 2016 látványos tűzijátékkal ért véget az augusztus 20-i nemzeti ünnep rendezvénysorozata látványos tűzijátékkal ért véget az augusztus 20-i nemzet Augusztus 20 tüzijáték és rákészülés a Lánchid és Erzsébet hid közt
ereklye Foglalkozás katona koronaőr körmenet résztvevő SZEMÉLY
Galéria: Augusztus 20 képeken - régen és ma
Szent Jobb körmenet 1930. augusztus 20-án.

A rendezvénysorozat augusztus 21-én a Mándoki Soulmates nagykoncertjével zárul a Szentháromság téren. Részletes programok a szentistvannap.hu oldalon és az ünnep hivatalos alkalmazásában.

 

