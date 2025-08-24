Pokolból a bölcsődéig: Aurelio bevallotta, a börtön mentette meg az életét

A volt villalakót 2021-ben 2 év 3 hónap börtönre ítélték emberrablásért, később egy korábbi drogügy miatt is kapott büntetést, így összesen 3 év 5 hónapot kellett letöltenie. A Bors információi szerint Aurelio május végén szabadult, és mostanra teljesen új útra lépett.

Aurelio számára a család lett az első. Fotó: Bors / Instagram

Aurelio élete gyökeresen megváltozott

A valóságshow-hősből felelősségteljes édesapa lett, akinek minden gondolata immár kislánya körül forog. A sztár őszintén elmondta, hogy ha nem kerül rácsok mögé, talán már életben sem lenne. Bent szembesült azzal, hogy apa lett, és a rácsok mögött értette meg igazán, mit jelent felelősséget vállalni. Ma már nem a bulik és a lecsúszott élet tölti ki a mindennapjait, hanem a család és a kislánya, Sofi, aki az életének központja lett.

Pénteken boldogan és büszkén állt gyermeke anyjával együtt a bölcsődei ballagáson, és meghatottan idézte fel az utat, ami idáig vezette. Elárulta, hogy eleinte kislánya félt tőle, ma viszont erős és szeretetteljes apa-lánya kapcsolat alakult ki köztük.