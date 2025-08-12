Egy szempillantás alatt viszi a rendőrség a kocsit – erre figyeljen!

Hírlevél

Sokan úgy gondolják, hogy az autó lefoglalása csak bűnözőkkel történhet meg, pedig a rendőrség több okból is elviheti a járművet. Lopott kocsi, meghamisított alvázszám, bűncselekményhez használt jármű, súlyos baleseti sérülés vagy akár ki nem fizetett bírság is lehet az oka annak, hogy egy autót a helyszínen kivonnak a forgalomból.
A jogszabályok három különböző esetet különböztetnek meg: autó lefoglalása, helyszíni elvétel és visszatartás. A következmények és a teendők mindháromnál mások.

Az autó lefoglalása bűncselekményhez kapcsolódhat, de műszaki hiba vagy tartozás is vezethet a jármű elszállításához.
Fotó: MW

Mikor történhet meg az autó lefoglalása?

A rendőrség akkor foglalhat le egy autót, ha az bűncselekményhez kapcsolódik, például bizonyítékként, bűncselekmény tárgyaként, vagy elkobzás biztosítására. Tipikus eset, ha lopott a jármű, meghamisították az alvázszámot, külföldön körözik, vagy bűncselekmény elkövetéséhez használták. Ilyenkor a kocsit zárt telephelyre szállítják, és akár hónapokig ott maradhat a nyomozás lezárásáig – írja a Baon.

Helyszíni elvétel és visszatartás

Nem minden intézkedés bűnügyi ügy. Ha egy baleset után a jármű kormányműve vagy váza olyan mértékben sérült, hogy közlekedni vele balesetveszélyes lenne, a rendőr a forgalmi engedélyt a helyszínen bevonja, és megakadályozza a továbbhaladást. A jármű elszállításáról ilyenkor a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

Visszatartásra akkor kerülhet sor, ha például a sofőr nem fizette ki a kiszabott bírságot – ekkor az autó a tartozás rendezéséig kijelölt helyen marad.

 

