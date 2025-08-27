Változik az autópálya-matricák ára szeptembertől, ennek mindenki örülni fog

Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, szeptembertől fontos változás jön az autópálya-matrica vásárlásánál, mert már nemcsak a benzinkutakon, hanem online is „ingyen” lehet autópálya-matricát venni. Egy friss törvényi szabályozás ugyanis eltörli a kényelmi díjat, melynek mértéke akár több ezer forint is lehet.

Online nem lesz drágább az autópálya-matrica ára

Fotó: Autópályamatrica.hu

Évente körülbelül 5 millió matricát vesznek online, eddig átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Bár egyes csatornákon – például benzinkutakon – eddig sem kellett fizetni, a digitális vásárlás volt a legnépszerűbb, mintegy 60 százalékos aránnyal - írja a Világgazdaság.

Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára szerint a kényelmi díjak változó mértéke sokakat megtévesztett, és a döntés a piacot is átrendezi: azok a cégek, amelyek kizárólag matricát árultak akár 1000-2000 forintos felárral, várhatóan kiszorulnak.

Ugyanakkor a nagyobb szolgáltatók, amelyek több digitális szolgáltatást kínálnak, felhasználószámuk növekedésével erősödhetnek.

Nem csak az autópálya-matrica ára változhat

Jelenleg 35 mobilplatformon lehet matricát vásárolni, és a kormány azt is vizsgálja, hogy más területeken – például parkolásnál – is eltöröljék a kényelmi díjakat. A cél a digitális szolgáltatások versenyképességének növelése, a rejtett költségek felszámolása és a piac tisztítása.

Lázár János már korábban hangsúlyozta: a kényelmi díjnak eddig nem volt felső határa, így több ezer forintos pluszköltség is terhelhette az autósokat. A változás az online matricavásárlások további növekedését hozhatja.