Autósok, figyelem! Már ilyen apróságokért is súlyos pénzbírságot kaphat
Nemcsak a gyorshajtásért vagy a tilosban parkolásért lehet büntetést kapni külföldön. Sok uniós országban olyan különleges előírások vannak érvényben, amelyek megszegése akár több száz euróba kerülhet – ilyen autós szabály például az olasz klímastop vagy a spanyol pótszemüveg-kötelezettség.
Ezek a szabályok gyakran kulturális, környezetvédelmi vagy közlekedésbiztonsági okokra vezethetők vissza, még ha a turisták elsőre túlzónak is tartják őket. Ha autóval utazunk az EU-ban, érdemes előre utánanézni a helyi előírásoknak, autós szabályoknak, mert egy apróságnak tűnő mulasztás is komoly bírságot vonhat maga után.
Az autós szabályok országonként változnak – nem árt ismerni őket
Néhány meglepő előírás az EU-ból:
Németország: autópályán tilos kifogyni az üzemanyagból. A hatóságok szerint ez előre látható és megelőzhető, a megállás pedig balesetveszélyes.
Spanyolország: a szemüveges sofőröknek tartalék szemüveget kell tartaniuk a kocsiban.
Franciaország: korábban kötelező volt alkoholtesztert hordani az autóban, ma már inkább ajánlott, de egyes rendőrök még mindig kérik.
Görögország: bizonyos régiókban tilos túl koszos autóval közlekedni – a rendőrök akár le is állíthatják a járművet.
Svédország: egész évben, nappal is kötelező a tompított fényszóró használata.
Portugália: tilos bármilyen radarjelző eszközt tartani vagy használni, még kikapcsolva is.
Olaszország: tilos járó motornál csak a klíma miatt üzemeltetni a járművet – a bírság akár több száz euró is lehet.
Ez az autós szabály Olaszországban a legdrágább – így kerüld el a büntetést
Az olasz klímaszabály sok sofőrt meglephet: ha a kocsink motorja csak a légkondi miatt jár, és ezt észreveszik, komoly bírságot szabhatnak ki. Gadanecz Gergő autós szakértő a Sonline-nak elmondta, hogy nagy hőségben nemcsak a kényelem, hanem a biztonság is indokolja a hűtést, de érdemes okosan használni:
Kis sebességnél inkább nyisd le az ablakot és kapcsold ki a klímát.
Nagyobb tempónál húzd fel az ablakokat és indítsd be a klímát, így csökkented a fogyasztást.
Megállásnál árnyékos helyet keress, vagy takard le az autót, hogy ne forrósodjon fel.
Ezekkel a trükkökkel nemcsak a bírságot kerülhetjük el, de az utazás is komfortosabb és biztonságosabb lesz.
