Autósok, figyelem! Már ilyen apróságokért is súlyos pénzbírságot kaphat

Ezek a szabályok gyakran kulturális, környezetvédelmi vagy közlekedésbiztonsági okokra vezethetők vissza, még ha a turisták elsőre túlzónak is tartják őket. Ha autóval utazunk az EU-ban, érdemes előre utánanézni a helyi előírásoknak, autós szabályoknak, mert egy apróságnak tűnő mulasztás is komoly bírságot vonhat maga után.

Az olasz autós szabály szerint tilos a klímát járó motorral működtetni – a bírság több száz euróra rúghat

Fotó: Unsplash

Az autós szabályok országonként változnak – nem árt ismerni őket

Néhány meglepő előírás az EU-ból:

Németország: autópályán tilos kifogyni az üzemanyagból. A hatóságok szerint ez előre látható és megelőzhető, a megállás pedig balesetveszélyes.

Spanyolország: a szemüveges sofőröknek tartalék szemüveget kell tartaniuk a kocsiban.

Franciaország: korábban kötelező volt alkoholtesztert hordani az autóban, ma már inkább ajánlott, de egyes rendőrök még mindig kérik.

Görögország: bizonyos régiókban tilos túl koszos autóval közlekedni – a rendőrök akár le is állíthatják a járművet.

Svédország: egész évben, nappal is kötelező a tompított fényszóró használata.

Portugália: tilos bármilyen radarjelző eszközt tartani vagy használni, még kikapcsolva is.

Olaszország: tilos járó motornál csak a klíma miatt üzemeltetni a járművet – a bírság akár több száz euró is lehet.

Ez az autós szabály Olaszországban a legdrágább – így kerüld el a büntetést

Az olasz klímaszabály sok sofőrt meglephet: ha a kocsink motorja csak a légkondi miatt jár, és ezt észreveszik, komoly bírságot szabhatnak ki.

Gadanecz Gergő autós szakértő a Sonline-nak elmondta, hogy nagy hőségben nemcsak a kényelem, hanem a biztonság is indokolja a hűtést, de érdemes okosan használni:

Kis sebességnél inkább nyisd le az ablakot és kapcsold ki a klímát.

Nagyobb tempónál húzd fel az ablakokat és indítsd be a klímát, így csökkented a fogyasztást.

Megállásnál árnyékos helyet keress, vagy takard le az autót, hogy ne forrósodjon fel.

Ezekkel a trükkökkel nemcsak a bírságot kerülhetjük el, de az utazás is komfortosabb és biztonságosabb lesz.