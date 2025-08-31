Ha vezetsz, ne olvasd! – ezek a legütősebb autós viccek, amiktől félreállsz röhögni

Az autózás nem csak száguldásról és dudálásról szól, hanem humorforrás is. A legendás Trabant–Mercedes párharc, a parkolási bénázások, a rendőrök és a sofőrök örök csatája mind-mind olyan téma, amelyekből a legjobb autós viccek születtek. Válogatásunkban összegyűjtöttük a legszórakoztatóbb poénokat – kapaszkodj meg, mert rázósan jó utad lesz!

A legjobb autós viccek gyűjteménye – csak erős sofőröknek!/Fotó: Pixabay/Alexas Fotos

Indul a humortúra: autós viccek, amik jobban pörgetnek, mint egy turbó!

- Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a héten már az ötödik gyalogost üti el!

- Miért, mennyit lehet?

***

A nő leparkol a kocsival és megkérdezi a férjét:

- Drágám, nem álltam le túl messze a járdaszegélytől?

- A baltól vagy a jobbtól?

***

Rozoga autó áll be a benzinkúthoz.

- Tele kérem! - mondja a sofőr a kutasnak.

A kutas végignézi az autót, és megkérdi:

- Biztos, hogy elmegy még annyit vele?

***

A rendőr megállítja a száguldozó autóst az autópályán.

- Talán túl gyorsan mentem? - kérdi az autós.

- Nem... túl alacsonyan repült!

***

- Hogyan duplázod meg a Trabant árát?

- ???

- Teletankolod!

***

Értelmező szótár autóvásárláshoz:

„Családi okok miatt eladó” - eladom, mielőtt teljesen szétesik.

„Tűrhető állapotban” - „Kitűnő állapotban”-t akartam írni, de felébredt bennem a lelkiismeret.

„Enyhén törött” - elvitte az oldalát egy kamion.

„Jól karbantartott” - néha lecseréltem az olajat.

„Kifogástalan állapotban” - csak ne próbáld ki.

„Eredeti állapotban” - semmit nem javíttattam meg, állíttattam be vagy cseréltettem ki rajta.

„Sok extrával” - egyik többször elromlik, mint a másik.

„Nemdohányzó tulajdonostól” - sajnos ez az egyetlen jó, amit el tudok mondani róla.

„Kis javításra szorul” - nem működik.

***

Az úton megy a legújabb és legdrágább Mercedes. Hirtelen fékeznie kell és megáll. Néhány másodperc múlva hatalmas csattanás hallatszik az autó hátuljánál.

A Merci fedélzeti számítógépe a következő üzenetet írja ki:

„Új Plug&Play (Trabant 601S) eszköz csatlakozott. Telepíti hozzá a szoftvert?”

***

Egy férfi meséli a haverjának:

- Képzeld, a bátyám egy ezermester. A múltkor csinált magának egy olyan járgányt, aminek a motorja egy Fordé volt, a sebességváltója egy Volkswagené, a kipufogó meg egy Mercedesé.

- És, mi lett belőle?

- Másfél év felfüggesztett.