Ha vezetsz, ne olvasd! – ezek a legütősebb autós viccek, amiktől félreállsz röhögni

Az autózás nem csak száguldásról és dudálásról szól, hanem humorforrás is. A legendás Trabant–Mercedes párharc, a parkolási bénázások, a rendőrök és a sofőrök örök csatája mind-mind olyan téma, amelyekből a legjobb autós viccek születtek. Válogatásunkban összegyűjtöttük a legszórakoztatóbb poénokat – kapaszkodj meg, mert rázósan jó utad lesz!
- Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a héten már az ötödik gyalogost üti el!
- Miért, mennyit lehet?
***
A nő leparkol a kocsival és megkérdezi a férjét:
- Drágám, nem álltam le túl messze a járdaszegélytől?
- A baltól vagy a jobbtól?
***
Rozoga autó áll be a benzinkúthoz.
- Tele kérem! - mondja a sofőr a kutasnak.
A kutas végignézi az autót, és megkérdi:
- Biztos, hogy elmegy még annyit vele?
***
A rendőr megállítja a száguldozó autóst az autópályán.
- Talán túl gyorsan mentem? - kérdi az autós.
- Nem... túl alacsonyan repült!
***
- Hogyan duplázod meg a Trabant árát?
- ???
- Teletankolod!
***
Értelmező szótár autóvásárláshoz:
„Családi okok miatt eladó” - eladom, mielőtt teljesen szétesik.
„Tűrhető állapotban” - „Kitűnő állapotban”-t akartam írni, de felébredt bennem a lelkiismeret.
„Enyhén törött” - elvitte az oldalát egy kamion.
„Jól karbantartott” - néha lecseréltem az olajat.
„Kifogástalan állapotban” - csak ne próbáld ki.
„Eredeti állapotban” - semmit nem javíttattam meg, állíttattam be vagy cseréltettem ki rajta.
„Sok extrával” - egyik többször elromlik, mint a másik.
„Nemdohányzó tulajdonostól” - sajnos ez az egyetlen jó, amit el tudok mondani róla.
„Kis javításra szorul” - nem működik.
***
Az úton megy a legújabb és legdrágább Mercedes. Hirtelen fékeznie kell és megáll. Néhány másodperc múlva hatalmas csattanás hallatszik az autó hátuljánál.
A Merci fedélzeti számítógépe a következő üzenetet írja ki:
„Új Plug&Play (Trabant 601S) eszköz csatlakozott. Telepíti hozzá a szoftvert?”
***
Egy férfi meséli a haverjának:
- Képzeld, a bátyám egy ezermester. A múltkor csinált magának egy olyan járgányt, aminek a motorja egy Fordé volt, a sebességváltója egy Volkswagené, a kipufogó meg egy Mercedesé.
- És, mi lett belőle?
- Másfél év felfüggesztett.
***
3 autós karambolozik egymással. Megszólal a német Mercis:
- Egy heti munkám odalett.
Erre megszólal a francia Renault-os:
- Egy havi munkám veszett kárba.
Mire a magyar trabantos:
- Egész életem munkája odaveszett!
Erre a másik kettő:
- Minek vettél olyan drága kocsit?
***
Egy fickó odamegy a leparkolt kocsijához, de észreveszi, hogy az oldala be van nyomva és egy cédula van az ablaktörlő mögé dugva.
Elkezdi olvasni a papírt, amin ez áll:
„Jó napot. Én mentem neki a kocsijának, és most vagy tíz kíváncsi férfi áll körülöttem, azt gondolva, hogy az adataimat írom le.”
***
Az újdonsült autótulajdonos mérgesen ront be a kocsi előző gazdájához:
- Amikor a kocsira alkudoztunk, Ön azt mondta, egyik ámulatból a másikba fogok esni! És most tessék, be sem indul a járgány!
- Na látja, ez az első...
***
Egy angol lord nézegeti az autókatalógust és elhatározza, hogy az az autó kell neki, amit a leghosszabb gyártási időre vállalnak, mivel biztos az a legjobb.
Olvassa is, hogy: Porsche - 2 hónap, Ferrari - 6 hónap, Rolls Royce - 1 év, Trabant - 5 év.
El is határozza, hogy a Trabant kell neki, el is küld egy megrendelést gyárnak.
A titkárnő azonnal rohan az igazgatóhoz és újságolja:
- Igazgató Úr! Egy angol lord rendelt tőlünk kocsit!
Az igazgató azonnal kiadja a feladatot:
- A kocsit azonnal, soron kívül elkészíteni, a legjobb minőségben, minden extrával felszerelve!
Két hét múlva egy konténerben meg is érkezik a Trabi a lordhoz. Az kinyittatja a konténert, megnézi, majd így szól a komornyikjához:
- Na ez a német precizitás! Megrendeltem tőlük a kocsit és amíg kész nem lesz, elküldték a makettjét!
***
Autós feliratok
Trabanton:
„Elnézést, hogy ilyen közel megyek Ön előtt!”
„Feel the power!”
„Hajts gyorsabban, valaki már vár a vesédre!”
„Ne dudálj, ne villogj! KÜZDJ!”
Autómentőn:
„Egyszer mindenki a platón végzi.”
IFA hátulján:
„Itt a fék a tét!”
„Tudom, hogy régi, de legalább ki van fizetve.”
„Addig örülj míg nem a fogaid közt van ez a matrica!”
„Kérem ne kövessen, én is eltévedtem!”
Egy fekete kispolski hátulján:
„Vigyázat! Ez a maffia gépjárműve!”
Dácia hátulján:
„Még mindig jobb, mint gyalogolni!”
BMW hátulján:
„Suzuki... a ti autótok!”
***
Este hazamegy a feleség. Így szól a férjéhez:
- Van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb?
- A jót.
- Működött a légzsák!
***
- Miért van hátsó ablakfűtés a Skodában?
- ???
- Télen melegen tartja a kezed, amíg tolod…
***
Robog egy mini Smart a belvárosban, benne utazik apa és fia.
- Apa, apa! Mi ez a magas fal mellettünk?
- Az a járdaszegély, fiam...
***
Belegondoltál már? Bárki, aki lassabban vezet nálad, idióta, míg bárki, aki gyorsabb nálad, az vadállat.
